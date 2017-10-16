Edirne Valisi Özdemir: Şehidin kızlık soyadı, ailesinin talebi üzerine eklendi

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Mardin\'in Midyat İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Nefise Özsoy\'un adının verildiği sokakla mezar taşındaki ismine eşinin izni olmadan kızlık soyadının eklendiği iddiası üzerine \"Şehit polis memurunun ailesi, dilekçeyle ilgili makamlara müracaatta bulunarak, kızları Nefise Özsoy\'un kızlık soy isminin de mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesini talep etmiştir\" dedi.

Midyat\'ta geçen yılın haziran ayında, PKK\'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memurlarından Nefise Özsoy, şehit olmuştu. Memleketi Edirne\'de toprağa verilen şehit Özsoy\'un adı, kentte ailesinin yaşadığı sokağa verildi. Şehit Özsoy\'un isminin yazılı olduğu mezar taşıyla sokaktaki tabelaya eşi Cumhur Özsoy\'un izni olmadan kızlık soyadının eklendiği ve eş Özsoy\'un bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.

Edirne Valisi Özdemir, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şehit polis memuru Özsoy\'un mezar taşıyla sokakta bulunan isim tabelasına kızlık soyadının, ailesinin başvurusu üzerine eklendiğini kaydeden Vali Özdemir\'in açıklaması şöyle:

\"Şehit polis memuru 11.02.1984 tarihinde Edirne ili Uzunköprü İlçesi\'nde doğmuş, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini ilimizde tamamlamıştır. Polis memuru olarak göreve başlamasından sonra görevi gereği ailesinin yanından ve ilimizden ayrılmıştır. Kendisi Gazi Polis Memuru Cumhur Özsoy ile evlenmiş, terör saldırısı sonrasında şehit olmuş ve naaşı ailesi ile eşinin ortak kararı sonrasında ilimize getirilerek 10.06.2016 günü Lalapaşa yolu üzerinde bulunan Yenişehir Mezarlığı\'na defnedilmiştir. Şehit polis memurunun ailesi, dilekçe ile ilgili makamlara müracaatta bulunarak, kızları Nefise Özsoy\'un kızlık soy isminin de mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesini talep etmiştir. Bu talep sonrası yapılan değerlendirmede evlendikten sonra aldığı soy isim ile Edirne\'deki çevresi, arkadaşları ve kamuoyu tarafından bilinmesi için evlenmeden önceki soyadının da mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesinin uygun olacağı görülmüştür. Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak konu uygun görüşle Edirne Belediyesi\'ne gönderilmiş, Belediye Meclisi bu gerekçeler doğrultusunda mezar taşı ve sokağa verilecek ismin \'Şehit Polis Memuru Nefise Çetin Özsoy\' olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.\"

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