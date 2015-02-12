Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ‘Sağlık için süt için’ yazısını Osmanlıca yazdı

Edirne valisi Dursun Ali Şahin Okul Sütü Programı kapsamında katıldığı süt dağıtımı etkinliğinde, tahtadaki “Sağlık için süt için” yazısının altına aynı sözleri Osmanlıca yazdı.

Vali Şahin, Şükrüpaşa İlkokulu’nda düzenlenen süt dağıtımına katıldı. Minik öğrencilerle birlikte sıralarında oturarak süt içen Şahin, öğrencilere sütün önemini anlatarak “Allah’ın en güzel yarattıklarından birincisi insan ikincisi de süttür” dedi. Şahin, Şükrüpaşa İlkokulu’ndaki programının sonunda, ülke genelinde uygulamaya başlatılan kampanyanın sloganı olan “Sağlık için süt için” cümlesini tahtaya Osmanlıca yazdı. Bir gazetecinin “Sloganı neden Osmanlıca yazdınız” sorusuna ise Vali Şahin, “Dikkat çeksin diye. Bu durumda daha fazla dikkat çeker. Şimdi de siliyoruz” diyerek sınıfta bulunan öğretmene silmesi konusunda talimat verdi.