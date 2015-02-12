T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ‘Sağlık için süt için’ yazısını Osmanlıca yazdı

'Dikkat çeksin diye. Bu durumda daha fazla dikkat çeker şimdi de siliyoruz'

12 Şubat 2015 10:12

Edirne valisi Dursun Ali Şahin Okul Sütü Programı kapsamında katıldığı süt dağıtımı etkinliğinde, tahtadaki “Sağlık için süt için” yazısının altına aynı sözleri Osmanlıca yazdı.

Vali Şahin, Şükrüpaşa İlkokulu’nda düzenlenen süt dağıtımına katıldı. Minik öğrencilerle birlikte sıralarında oturarak süt içen Şahin, öğrencilere sütün önemini anlatarak “Allah’ın en güzel yarattıklarından birincisi insan ikincisi de süttür” dedi. Şahin, Şükrüpaşa İlkokulu’ndaki programının sonunda, ülke genelinde uygulamaya başlatılan kampanyanın sloganı olan “Sağlık için süt için” cümlesini tahtaya Osmanlıca yazdı. Bir gazetecinin “Sloganı neden Osmanlıca yazdınız” sorusuna ise Vali Şahin, “Dikkat çeksin diye. Bu durumda daha fazla dikkat çeker. Şimdi de siliyoruz” diyerek sınıfta bulunan öğretmene silmesi konusunda talimat verdi.

 

ETİKETLER

edirnevalisütiçinosmanlıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24