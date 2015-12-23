Edirne Valisi: Ben bu kumu görünce yiyeceğim geliyor, antika değeri var bunun

Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nin yatağına dolan kumlar için İstanbul'dan alıcı bulunması üzerine düzenlenen ve kumun nakliyesinin başlangıcını kutlayan törende konuşan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, "Ben bu kumu görünce yiyeceğim geliyor, şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir kum. Bu kum antika bir kum. Antika değeri var bunun" dedi.

DHA'nın haberine göre, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir bölümünü oluşturan Meriç Nehri’nin yatağındaki kumlara 2 yıldır alıcı aranıyordu. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, kumları kamyonlarla tren vagonlarına oradan da İstanbul piyasasına çıkarılması için bir süredir görüşmelerde bulundu. İstanbul’da alıcı bulunması üzerine Valilik bünyesinde şirket kurularak Meriç Nehri’nin yatağının projeli temizliğin ardından çıkarılan rezerve haldeki yaklaşık 100 milyon ton kumun nakliyesine bugün başlandı.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve daire müdürlerinin de katıldığı program düzenlendi. Meriç kenarındaki kumların toplandığı alandaki programda Vali Şahin cep telefondan aradığı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüştü. Daha sonra ise cep telefonun hoparlörüne mikrofon tutuldu.

Sağlık Bakanı da telefonla katıldı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin artık taşkınlarla gündeme gelmeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Meriç taşkını dolayısıyla bu kışı atlattık sonra bir daha o gündeme gelmemesi için her türlü tedbirleri alıyoruz. Kumun İstanbul’a nakliyesi de büyük bir kazanım olacak. İstanbul’un da kazanımı olacak. Meriç yatağının daha sağlıklı ve devamlı temizlenebilir duruma gelecek. By-pass kanalını da bu kışı atlatırsak, Edirne ile Meriç taşkınlarıyla değil, Meriç’in güzellikleriyle ve peyzajlarıyla gündeme gelecek. Şuana kadar emeği geçen herkese başta valimiz olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Edirne her türlü güzel hizmeti hak eden bir şehir."

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ise Meriç Nehri’nin Edirne sınırındaki 12 kilometrelik bölümde yaklaşık 100 milyon ton metreküp civarında kum rezervi olduğunu açıkladı. Kumun şap ve sıva yapımında kullanılacağını ve yüksek kalitede olduğunu ifade eden Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Neredeyse 20 aydır burada görev yapıyorum, neredeyse 19 ayı bu konuya ayrılmıştır. En çok uğraşı sarf ettiğim konu Meriç kumunun İstanbul’a nakliyesi ve sınır kapısında alınan dezenfekte ücreti. Edirne bundan sonra ismini taşkınlarıyla değil, Selimiye Camii, Hasan Sezai hazretleriyle duyurmaya devam edecek. DSİ’nin çalışmalarıyla taşkın tarih olarak Meriç ovası temizlenecek. Her yıl Bulgaristan ve Yunanistan’dan 1 milyon 600 bin metreküp kum ve aliminyun toprak geliyor. 1930’larda 35 kum adası varken, şuanda 64 adet kum adası var. Gelen toprak ve kumlarla oluşmuş. Tüm adaların temizlenmesi içinde 15-20 yıl gerekli.

"Biz sadece Edirne bölümünü temizliyoruz, çözümlüyoruz"

İki ülke arasındaki ilişkilerin sonucu bir gün çözümü olacaktır. Bu sağlanmadıkça taşkınlar devam eder. Biz sadece Edirne bölümünü temizliyoruz, çözümlüyoruz. Bizim milli topraklarımızdan akan 12.5 kilometrelik alanda Meriç nehrindeki kumları alıyoruz. By-pass kanalı üzerindeki köprülerde yapılmaya başlandı. Kanal Edirne projesinde çevresi de 2017 yılında rekreasyon sahası olacak. Şu anda çıkarılan kumlar, kamyonlarla gara, oradan da trenlerle İstanbul’a gidecek. Günde 3 bin ton daha sonra 5 bin ton kum İstanbul’a gidecek. Ispartakule’ye naklini sağlamış olacağız. Günde 10 bin ton almayı isteyen bir müteahhit firma ile sözleşme yapıldı. Bu kumun incelemesinde şaşkınlık yaratan sonuçlar ortaya çıktı. Sap atmada ve sıvada üzerine diyecek yok."

Konuşmaların ardından Vali Şahin, kepçenin kamyona yüklemek üzere aldığı kumları eliyle tutarak, "Ben bu kumu görünce yiyeceğim geliyor, şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir kum. Bu kum antika bir kum. Antika değeri var bunun" deyince gülüşmelere neden oldu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm’ün dualarının ardından Vali Şahin ve beraberindekiler kırmızı kurdele keserek kumun ilk nakliyesini başlattı. Trenle İstanbul’a götürülerek satılacak olan kumdan gelecek paranın üçte biri olan yaklaşık 2 milyon liranın Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılacağı ve hizmetlerde kullanılacağı belirtildi.