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Edirne Valiliği'nden sağanak uyarısı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği, kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girerek, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşeceği ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu

20 Kasım 2017 15:13

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği, kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girerek, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşeceği ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.
Edirne Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava yağışlı havanın etkisine girdiği belirtildi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında hissedilir derecede azalacağı kaydedilerek şöyle denildi:
\"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan ilgi mesajda, bugünden itibaren bölgemizin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisinde kalacağı, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.\"
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Valilik açıklamasında, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur beklendiğine dikkat çekilerek. Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Edirne\'de hava sıcaklığı 6, Kırklareli\'de 5, Tekirdağ\'da ise 12 derece ölçülürken, aralıkla hafif şekilde yağmur yağışı görülüyor.

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