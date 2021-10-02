Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine yazı: Düzensiz göçmenler TIR akışını yavaşlatıyor, tesis alanlarını jiletli tellerle çevreleyin

Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesisleri için, "Göçmenler TIR’ların brandalarını kesip içine saklanarak yurtdışına kaçıyor. Bu da TIR akışını yavaşlatıyor, ihracatımız zora giriyor. Tesislerin etrafını 2.5 metrelik beton duvar ve jiletli telle kapatın" talimatı verdi. Tesislere 1 Ocak'a kadar süre tanındı.

Türkiye’den Avrupa’ya karayolu ile yapılan ihracatın en önemli noktası konumundaki Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan günlük çıkış yapan TIR sayısı 1300’ler seviyesinde. Çeşitli yollardan Türkiye’ye gelip Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların de son zamanlarda kullanmaya başladığı kapıya ilişkin Edirne Valiliği’nin önemli bir karar aldığı ortaya çıktı.

Valilik: İhracat büyük zarar görüyor

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine bir yazı gönderildi. Yazıda, Kapıkule’nin önemine işaret edilerek özetle şöyle denildi: "Yurtdışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor."



Yurtdışında kaçak göçmenle yakalanan TIR’ların ceza alması ve ürünlerini zamanında teslim edememesi nedeniyle de ihracatın büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Yazının devamında, tespit edilen soruna ilişkin tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi: "Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon Jiletli Tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2.5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor."

"Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak kamunun görevi"

Tesislere gönderilen yazı ile birlikte jandarmanın denetimlerini sıklaştırdığını kaydeden Londra Camping’in avukatı Demirkan Çağlayan "Bu talepleri yerine getirmek çok güç. Kimi tesis 50 dönüm üzerine kurulu. Bu kadar büyük bir alana 2.5 metre beton duvar örmek çok da maliyetli. Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak da kamu idaresinin görevi. Kolluğun görevi, tesislere yükleniyor" diye konuştu.