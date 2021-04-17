Edirne Valiliği, Koronavirüs'le mücadele kapsamında afiş ve pankart asmayı yasakladı!

Edirne Valiliği, Koronavirüs'le mücadele kapsamında pankart asma yasağı getirdi. SOL Parti'nin "İstanbul Sözleşmesi" pankartı ve CHP'nin "128 milyar dolar nerede" pankartı polis tarafından indirildi.



Edirne Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında afiş ve pankart asma yasağı getirdi. Konuya ilişkin gönderilen resmi yazıda "Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere siyasi parti, sendika. denek vb. sivil toplum kuruluşu binalarına, kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş, pankart vb. malzemelerin asılması yasaklanmıştır" denildi.

Bu kapsamda SOL Parti'nin astığı "İstanbul Sözleşmesi" pankartı CHP'nin astığı "128 milyar dolar" pankartı polis tarafından indirildi.

Birgün gazetesinin haberine göre; Valilikten gönderilen yazıda yer alan ifadeler şöyle: "Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kısıtlama ve tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildi.

Edirne il sınırları içerisinde vatandaşlanmızın temel hak ve hürriyetierine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla resmi programlar ile ilgili Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, düzenlenebilecek her türlü basın açıklaması, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava, Toptanı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi. Açlık Grevi. Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı, Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş, Poster Pankart Asma vb. etkinliklerin ve siyasi parti, sendika. denek vb. sivil toplum kuruluşu binalarına, kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş, pankart vb. malzemelerin asılmasının 2911 saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince 16 Nisan 2021 Cuma gününden 30 Nisan 2021 Cuma gününe karlar 14 (ondört) gün süreyle YASAKLANMASI uygun görülmekte."