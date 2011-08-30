Edirne-Kars arası 8 saate inecek

T24

MALİYET 45 MİLYAR DOLAR

YENİ YAPIALCAK HATLAR



Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılmasıyla birlikte gözler diğer hızlı tren projelerine çevrildi. 2023 yılına kadar 29 şehir hızlı trenle birbirine bağlanacak. Hizmete açılan ve inşaatı devam eden Ankaraİstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hatlarına ek olarak 5 bin 731 kilometre hızlı tren hattının inşaatına başlanacak. Sabah'ın haberine göre, 2023 yılında ise Türkiye'deki toplam hızlı tren hattının uzunluğu 10 bin kilometreye ulaşacak. Yaklaşık 1.5 gün süren Edirne-Kars arası da 4'te 1 oranına inecek ve 8 saatte Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna yolculuk yapılabilecek. Yapımı halen devam eden Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin Eskişehir-İstanbul bölümü 2013'te, Ankara-Sivas hattının inşaatı ise 2015 yılında tamamlanacak. TCDD, hızlı tren hatlarının yanında 5 bin kilometre uzunluğunda konvansiyonel hat yaparak, trenin ortalama hızını 160 kilometreye kadar çıkarmayı hedefliyor.Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 yılına kadar yapmayı planladığı hızlı tren hatlarının toplam maliyeti 45 milyar doları buluyor. Bunun yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümü Çin kredisi ile gerçekleşecek. Geriye kalan bölümü ise öz kaynaklar ile Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası kredisiyle karşılanacak.HAT...................................................UZUNLUK(KM)Tecer-Kangal Demiryolu Projesi 48Kars-Tiflis (BTK) Demiryolu Projesi 76Kemalpaşa- Turgutlu Demiryolu Projesi 27Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi 285Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice Demiryolu Projesi 348Kayseri-Ulukışla Demiryolu Projesi 172Kayseri-Çetinkaya Demiryolu Projesi 275Aydın-Yatağan-Güllük Demiryolu Projesi 161İncirlik-İskenderun Demiryolu Projesi 126Mürşitpınar-Ş.Urfa Demiryolu Projesi 65Ş.Urfa-Diyarbakır Demiryolu Projesi 200Narlı-Malatya Demiryolu Projesi 182Toprakkale-Habur Demiryolu Projesi 612Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi 223Van Gölü Geçiş Projesi 140Kurtalan-Cizre Demiryolu Projesi 110