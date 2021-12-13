Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe kapandı

Edirne'nin güneyinde yoğun yağmur nedeniyle Keşan - Enez ilçeleri arasındaki karayolu trafiğe kapandı. Keşan ve Enez Kaymakamlığı ile Belediye ekiplerinin yoğun çalışma yaptığı bölgede iki ayrı araçta mahsur kalan 6 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerinde gün boyu etkisini sürdüren yağmur bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Keşan- Enez yolu Şabanmera yol ayrımından itibaren trafiğe kapanırken, bazı araçlar su dolu yollarda mahsur kaldı. Trafiğin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Enez ve Keşan Kaymakamlığı ile belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Bu arada trafiğe kapanan yolda iki araçta mahsur kalan 6 kişi ise Enez Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme ekipleri tarafından kurtarıldı.