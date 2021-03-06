Edirne'de vahşet: Sekiz yavru köpek yakılarak öldürüldü!

Edirne'de merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bir arazide, 8 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Yaşanan vahşeti duyup olay yerine gelen hayvansever Mürvet Taşvur gözyaşı dökerken, anne köpeğin yavrularının başından bir an olsun ayrılmadığı görüldü.

Edirne’de vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği NATO Köprüsü olarak bilinen Bosnaköy yakınlarındaki bölgede vahşet yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hayvanseverlerin besleme yaptığı alanda bulunan 8 yavru köpeği yakarak öldürdü. Olayı, kokular üzerine bölgeye gelen vatandaşlar fark etti.

Edirneli hayvansever Mürvet Taşvur, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Minik köpeklerin annesi ise yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.

"Bu kadar merhametsiz olur mu?"

Hayvansever Mürvet Taşvur, her hafta gelip bölgede besleme yaptıklarını ifade ederek, yavruların öldürülmesi karşısında isyan etti. Taşvur, “Bana bir haber geldi. Bir avukat arkadaşım haber verdi. Bölgede birçok yavrunun yakıldığını söyledi. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Zaten hastayım, elim ayağım tutmuyor. Koşa koşa geldim. Manzarayı siz de görüyorsunuz. Bu nedir? İçki içiyorlar, ateş yakıyorlar. Bu nasıl bir dünya? Tamam içtiniz ama bunlardan ne istediniz, bunları niye yaktınız? Her hafta dernekler gelip besleme yapıyor. Hiç mi Allahtan korkmadınız? Evladınız yok mu, çoluk çocuğunuz yok mu? 15 senemi bunlar için mücadeleye veriyorum. Bu kadar mı merhametsiz olunur” dedi.

Jandarma inceleme yaptı

Olay yerine gelenlerin haber verdiği jandarma ise bölgede inceleme yaptı. Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarken, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ölen yavru köpekleri bölgeden aldı. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor. (DHA)