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Edirne'de vahşet: 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü

03 Haziran 2020 19:06

Edirne'nin İpsala ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek öldü.

Edirne'nin İpsala ilçesi Köprü Mahallesi'ndeki 8 ve 9 No'lu sokaklarda çok sayıda kedi ve köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede, sokaklara bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpeğin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri de zehirli eti bırakan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi ekiplerince de inceleme yapılarak, numuneler alındı.

Ölen kedi ve köpekler incelemenin ardından gömüldü.

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