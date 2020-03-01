Edirne'de sığınmacıların geceyi geçirebilmesi için düğün salonunun kapıları açıldı

Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerinin şehit olmasının ardından Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini duyurmasıyla Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen sığınmacıların konaklaması için İpsala'da düğün salonunun kapıları açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen sığınmacıların geceyi geçirmeleri için bir düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.

Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu. (DHA)