Edirne'de halk ekmek uygulaması başlayacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’deki fırıncılar ile görüştüklerini belirten Gürkan, dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahalleler başta olmak üzere Edirne'de halk ekmek uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.

Recep Gürkan, bugün yaptığı açıklamada, halk ekmek konusunda uzun bir süredir çalışma yürüttüklerini belirterek ve son aylarda yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti. Fiyat artışlarından en çok dar gelirli vatandaşları etkilendiğini kaydeden Gürkan, halk ekmeğin uzun bir süredir gündemlerinde olduğunu ve bu konu ile ilgili de Edirne’deki fırıncılar ile toplantılar yaptıklarını söyledi.

"Fırıncı esnafımızla organize edeceğiz"

Halk ekmek konusunda Edirne halkında da talep geldiğini belirten Gürkan, şunları söyledi:

“Fırıncılar ile gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından ortak bir çalışma yapma kararı aldık. Buradan Edirneli hemşehrilerimize, özellikle de dar gelirli vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Ocak ayı sonu veya şubat ayının başından itibaren dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı mahalleler başta olmak üzere halk ekmek uygulamamızı başlatıyoruz. Bu projemizde Edirneli esnafımızı da yok saymadan, Edirne Belediyesi olarak yeni bir fırın kurmadan, fırıncı esnafımız ile bu çalışmayı organize edeceğiz ve dar gelirli vatandaşlarımızın daha düşük fiyattan sağlıklı ve kaliteli ekmek yemesini Edirne Belediyesi Halk Ekmeği kurarak sağlayacağız. Edirne’mize hayırlı olsun."

Halk ekmek konusunda kendilerine destek olan fırıncılara da teşekkür eden Gürkan, “Bu projede elini taşın altına koyan Edirneli fırıncılarımıza da teşekkür ediyorum. Bunca zamandır bu kadar ekonomik sıkıntı altında vatandaşları ekmeksiz bırakmıyorlar. Bizler de Edirne Belediyesi olarak vatandaşımızın biraz daha rahat bir nefes alması amacıyla katkı sunarak daha ucuz ekmeği Edirneli hemşehrilerimiz ile buluşturacağız” dedi.