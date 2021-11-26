Edirne'de fırıncılar zam istiyor; "Bir kilo un 8 lirayken bizden bir kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor"

Edirneli fırıncılar ile üyesi oldukları Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında 'zam anlaşmazlığı' yaşanıyor. Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, "Bir kilo un 8 lirayken bizden bir kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor" diyerek Esnaf Odası'ndan ekmek fiyatını artırmasını istedi.

Edirne'de faaliyet gösteren 54 fırıncıdan 34'ü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na, diğer 14'ü ise Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı. Edirne'de şu anda Esnaf Odası'na kayıtlı fırıncılar 200 gram ekmeği 2 TL'den, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırıncılar ise 1,5 TL'den satıyor.

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, artan girdi maliyetleri karşısında 2 yıldır verdikleri zam talebi içeren dilekçelerine Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan cevap alamadıklarını ve bu yüzden ekmeği zararına sattıklarını söyledi. Bir bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre 200 gram ekmeğin satış fiyatının 2 lira 70 kuruş olması gerektiğini belirten Cambaz, hal böyle iken ekmeği 1,5 liradan nasıl satacakları sorusuna cevap aradıklarını kaydetti.

Cambaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ekmeği 1,5 liranın üzerinde satan 19 fırına ceza kesildiğini ve bu yüzden bazı fırıncıların ticari faaliyetlerinin sıkıntıya girdiğini vurguladı.

"Kârdan zarar etmiyoruz, direkt zarar ediyoruz"

Edirne'deki bir fırında açıklama yapan Cambaz, "Şu anda biz kârdan zarar etmiyoruz. Direkt zarar ediyoruz. Halkımızı mağdur etmemek, halkın ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı şu zor günlerde, halkımızın yanında olarak kazanç hesabı yapmadan üretim yapıyor ve fakirin fukaranın karnını doyurabilmesi için mücadele ediyoruz. Bir kilo un 8 lirayken, bizden bir kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor" diyerek bunu gerçekleştirmelerinin imkansız olduğunu kaydetti.

"Unumuz bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının kendilerini batırmak istediğini öne süren Cambaz, şöyle devam etti:

"Ticaret ve Sanayi Odamızın fırıncıyı batırmak gibi bir isteği var. Şu anda Esnaf Odaları'nın tarifesine uyduğumuz için Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bize dilekçe göndererek, ekmeği kendi verdikleri tarifeden satmamızı istiyor. İki yıldır zam talebimize cevap bile vermeyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin bu baskısına bir anlam veremiyoruz. Unu 140 liradan alırken ekmeği 2 liradan satıyorduk. Bugün un 314 lira. Biz hâlâ üretime devam etmek için mücadele veriyoruz. Devletimizin bu konudaki çabalarını görüyoruz ve devletimize olan güvenimiz ve umudumuz hala devam etmektedir. Ama bizim de dayanma gücümüz, depomuzdaki un kadardır. Unumuz bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz."

Öte yandan açıklamanın yapıldığı fırında alışveriş yapan vatandaşlar ise ekmeğe yapılmak istenen zammın haklı olduğunu, girdi maliyetlerinin yüksekliğine bağlı olarak satış fiyatının artabileceğini söyledi. (ANKA)