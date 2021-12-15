Edirne'de eczanelerde adım atacak yer kalmadı; Bulgaristan vatandaşları ilaç için akın ediyor

Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmadı.



Türk Lirası’ndaki değer kaybı sınır illerindeki hareketliliği artırdı. Özellikle İran ve Bulgaristan’dan günü birlik Van ve Edirne’ye gelen turistler market ve giyim alışverişlerini yapıp ülkelerine dönüyor.

Bulgaristan vatandaşları yiyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor.

Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi.

Edirne'de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Koronavirüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.