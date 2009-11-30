Edirne ceviz merkezi oluyor

T24 - Edirne'de, ayçiçeğin yüzde 25'sini, pirincin yüzde 50'ini ve buğdayın da yüzde 4'ünü üreten Edirne, ceviz üretim ve pazarlama merkezi olacağı bildirildi.





Edirne Çevre ve Orman Müdürü Abdullah Bülbül, serhat şehri ve Türkiye'nin buğday, pirinç ve ayçiçek ambarı olarak adlandırılan Edirne'nin bundan sonra ceviz üretim ve pazarlama merkezi olarak da anılacağını söyledi.

Türkiye'deki ceviz fidanının yüzde 70'inin Edirne'ye dikildiğini ifade eden Bülbül, ''Ülke genelinde dikilen ceviz fidanının 3 bin hektarı Edirne'de dikildi. Edirne, bundan sonra ceviz üretim ve pazarlama merkezi olacak. Kentte ceviz borsası kurulacak, Türkiye'deki ceviz ile ilgili sempozyum ve toplantılar Edirne'de yapılacak. Edirne bugüne kadar nasıl ayçiçeği, pirinci, buğdayı konuştuysa bundan sonrada cevizi konuşacak'' dedi.

Türkiye'nin ceviz açığını kapatmak için Afganistan'dan bile ceviz ithal ettiğini vurgulayan Bülbül, şöyle devam etti:

''Edirne ceviz yetiştirmeye müsait. Bütün köylerde ceviz konusunda eğitimler verdik. Orman hazine arazilerine ceviz ekebilecekleri konusunda aydınlattık. Orman hazine arazilerini ceviz dikmeleri ve bakmaları şartıyla 49 yıllığına köy tüzel kişilerine, kooperatiflerine, eğer talipli çıkmazsa özel kişilere kullanım için verileceğini bildirdik.

Edirne'nin 248 köyü var. 3-4 kez ceviz konusunda bu köyleri bilgilendirdik. Bunun sonucunda da 3 bin hektarlık alana ceviz fidanı dikildi. Edirne'de 3 bin hektarlık alana ceviz dikildiğini öğrenen ceviz işleme fabrikaları, sanayiciler Edirne'de tesis kurmak için yer araştırmasına başladı. Bizim düşüncelerimizi alıp ona göre çalışma yapıyorlar. Üreticilerin sorunlarını tek ağızdan dile getirmeleri için birlikler, kooperatifler kurmaları yönünde teşvik ediyoruz.''



Cevizin ülke ve Edirne ekonomisine katkısı

Bir dekar alana 15 ceviz fidanı dikildiğini ve 10 yaşına gelen bir ceviz ağacından 30 ile 10 kilo arasında verim alındığını vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

''Biz burada en düşük rakamı ele alırsak bir dekardan 300 kilo ceviz alırız. Bugün cevizin kilosu 10 liradan satılıyor. 300 kilo ceviz 3 bin lira ediyor. Yeni çıkan cevizlerimiz yok satıyor. Büyük bir talep var. Bir dekardan 3 bin lira kazanıldığı yerde 30 bin dekardan ne kadar verim alınır ve para kazanılır hesabını siz yapın. Bu Edirne ekonomisine sıcak para demektir.

Biz ceviz verimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu geliri başka bir tarım ürününden elde etme şansınız yok. Şu anda çeltikte bir dekarda bir ton ürün alınıyor. Piyasada kilosu 1 liradan satılıyor. bir tonu ise bin lira. Hadi 2 lira olsa 2 bin lira... Çeltiğin girdileri bilindiği gibi çok fazla. Yüzde 50 masraf var. Ama cevizde bu kadar masraf yok. Türkiye'nin ceviz ihtiyacı bundan sonra Edirne'den karşılanacak. Fazlası ise ihraç edilecek.''