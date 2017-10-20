Edirne Belediyesi'nin ilk kadın ambulans şoförü göreve başladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi\'nin ilk kadın ambulans şoförü 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Çiçek Yalçın göreve başladı. Bugün direksiyon başına geçen Yalçın, \"Hayalimdeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum\" dedi.

Edirne Belediyesi, 2015 yılında aldığı meclis kararı ile kadın çalışan sayısını artırmaya devam ediyor. Kararın ardından belediyenin çeşitli birimlerinde 55 kadın işe alınırken, son olarak Çiçek Yalçın, belediyenin ilk kadın ambulans şoförü oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2 yıldan bu yana kadına ayrı bütçe ayırıp, kadın çalışan sayısını artırmaya ve ekonomik hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

\"Bugün 2015 bütçesinden başlatılarak kadınlarla ilgili özel çalışmalarımız oluyor. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile beraber toplumsal kadına duyarlılık bütçesi yapmıştık. 2015-16-17 bütçelerini de buna göre hazırlamıştık. Bunu Türkiye\'de uygulayan 11 belediye arasında 1\'inci seçilmiştik. Bu bağlamda yine bazı kararlar almıştık, kadınlarımızın sosyal yaşamlarıyla ilgili. Bunları da kısaca bir hatırlatmak isterim. Öncelikle bir kadın şoförümüzü topluma taşıma araçlarından birinde minibüs şoförü olarak başlatmıştık. Geçtiğimiz günlerde Ivanka Trump bir tweet atmıştı biliyorsunuz. Ardından kadın şoför çalıştıran toplu ulaşım araçlarından Edirne Belediye Meclisi\'nde bir karar almıştık. Ruhsat harcı almama, o ücretleri almama gibi pozitif ayrımcılık yapmıştık. Yine onun ardından Türkiye\'de ilk kez kadına çocuğa şiddet uygulayan, taciz eden, bundan sabıkası olan ya da uyuşturucudan sabıkası olanların toplu taşımacılıkta ruhsat almaması için bir çalışmamız oldu, meclis olarak. Yine onun ardından Türkiye\'de ilk kez gece saat 22:00\'dan itibaren kadınların toplu ulaşımda durak harici istediği yerde inebilmelerini, temin eden bir karar almıştık. Diğer iller hep bizden sonra başladı buna.\"

Başkan Gürkan, belediyenin ilk kadın ambulans şoförü Çiçek Yalçın\'ın göreve başlamasıyla ilgili de \"Çiçek kardeşimiz bu konuda gerekli eğitimleri aldı. Hem bugün fırıncılar derneğinin bize hediye ettiği 2\'nci ambulansı hizmete alıyoruz, hasta nakil ambulansını, hem de Çiçek Yalçın kardeşimizi işe başlatıyoruz. Edirne\'ye hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

\'HAYALİM GERÇEK OLDU\'

Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çiçek Yalçın ise \"Uzun süredir hayalini kurduğum bir işti ambulans şoförlüğü. Daha sonra Fırıncılar Odası\'nın belediyemize armağan ettiği ambulansı gazetelerden gördüm. Başkanımdan böyle bir talepte bulundum. Sağolsun o da beni kırmadı. Hayalimdeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Edirne\'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 1 kadın ambulans şoförü görev yaparken, Çiçek Yalçın da ilin ikinci kadın ambulans şoförü oldu.



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