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Ekonomi

Edirne Belediyesi çöpten para kazanacak

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kentte günlük 220 ton çöp toplandığını ve Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin işletme ihalesini tamamladıklarını söyledi

07 Eylül 2017 17:10

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, kentte günlük 220 ton çöp toplandığını ve Katı Atık Bertaraf Tesisi\'nin işletme ihalesini tamamladıklarını söyledi. Gürkan, \"Edirne’nin kanayan 60 yıllık yarası belediyenin cebinden tek kuruş çıkmadan üstüne firmanın kazanacağı her kuruşun yüzde 10’unu 29 yıllığına almak şartıyla ihalemizi bitirdik. Edirne’nin çok uzak gelecekte de çöplük sorunu olmayacak\" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Katı Atık Bertaraf Tesisi\'nin işletme ihalesinin tamamlanması ardından basına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediye Meclis salonundaki toplantıda Edirne Katı Atık Birliği\'nde Edirne Belediyesi\'nin yanı sıra Lalapaşa Belediyesi, Havsa Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve köylerin de çöplerinin toplanması için Edirne İl Özel İdare’nin de dahil olduğunu anlatan Gürkan, köyüyle, kasabasıyla, kentiyle bir bütüncül çöp toplama ve bertaraf sistemini kuran ilk şehir olduklarını söyledi.
Mevcut çöplükte zaman zaman yanmalar olduğunu ve halkın haklı olarak tepkilerini dile getirdiklerini kaydeden Gürkan, günlük 220 ton topladıklarını söyledi. Gürkan, şöyle dedi:
\"Son yaptığımız ihaleyle çöpleri toplayıp üzerine yıllık 6 milyon 336 lira ödemekten kurtardık. Bunun yanında bütün çöpümüzün maliyetini sıfıra indirdik. Eski ihalede yapılacak kardan yararlanılacaktı. Biz \'cirosundan pay istiyoruz\' dedik. Katı Katık Bertaraf Tesisleri işletme ihalesiyle, kazanan şirketin cirosundan yüzde 10 alacağız. Netice itibariyle Edirne’nin kanayan 60 yıllık yarası belediyenin cebinden tek kuruş çıkmadan üstüne firmanın kazanacağı her kuruşun yüzde 10’unu 29 yıllığına almak şartıyla ihalemizi bitirdik.\"
\"60 YILLIK ÇÖPLÜK YEŞİL ALAN OLACAK\"
Edirne’deki 60 yıllık \'Vahşi çöplüğün\' de rehabilitasyon sürecini bitirdiklerini anlatan Recep Gürkan, \"Çok kısa sürede rehabilitasyonunu yapıp devasa bir yeşil alan haline getireceğiz. Yeni çöplükte de ciddi şekilde elektrik üretimi olacak. Sistemini kurduracağız çöpler daha hızlı bir şekilde çürütülecek. Çöplük tam anlamıyla oturduğunda saatte 2.5 megawatt elektrik üretecek. Satılan her elektriğin yüzde 10’u bizim olmuş olacak. Edirne’nin çok uzak gelecekte de çöplük sorunu olmayacak\" ifadelerini kullandı.

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