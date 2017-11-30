Edirne Belediye Başkanı'ndan Yıldırım'a: Türk sporunun 'başpehlivanı'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesis temel atma törenine katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a Kırkpınar'da başpehlivan olan pehlivanlara verilen altın kemerin minyatürünü hediye ederek, Türk sporu ve Türk futbolunun 'başpehlivanı' ilan etti. Aziz Yıldırım ise Fenerbahçe olarak bütün aşkının, Fenerbahçe'nin halk takımı olmasını sağlamak olarak ifade etti.

BirGün'ün haberine göre, Temel atma programında konuşan Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Edirne'nin nüfus olarak küçük bir kent olmasına rağmen dünyada turist çeken 100 şehir arasında 68'inci olduğunu belirterek, Aziz Yıldırım'ın doğru şehre yatırım yaptığını söyledi. Fenerbahçe kongre üyesi olan Recep Gürkan, "Edirne baktığınızda nüfus olarak küçük bir kent olarak görülebilir. Özgül ağırlığı çok fazla olan çok büyük ve değerli bir kenttir. İki hafta önce Euro-Monitor 2016 yılı turizm verilerini yayınladı. Tüm dünyada 2016 en çok turist çeken 100 şehri yayınladı. Bu listede Türkiye'den İstanbul, Antalya, Artvin ve Edirne var. 2016 yılı verilerine göre o Edirne'de 2 milyon 845 bin turist ile 68'inci sırada. Başkanımıza işadamı olarak da yatırımın doğru olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

"1 milyon üye hedefine ulaşılacağına inanıyoruz"



Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Aziz Yıldırım'la uzun süre çalışacaklarına dair mesajlar vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli başkanımızla sadece bugün değil gelecekte de çok güzel hizmetlerinin olacağını hem sportif başarılarının hem de marka değerinin korunması ve geliştirilmesi anlamında çok güzel hizmetler yapacağına ve üye sayımızın hedeflendiği gibi 1 milyona çıkacağına inanıyoruz. Biz Edirne olarak ilk etapta 200 üye yaptık, daha sonra bu rakam 300’e çıktı. En az 500 üyenin Edirne’den olacağına inanıyorum."

Yıldırım'a Türk sporunun 'başpehlivanı' unvanı verildi

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz Yıldırım'a Kırkpınar'da başpehlivanlara verilen altın kemerin minyatürünü hediye ederek 'Türk sporunun Başpehlivanı' ilan etti.

Gürkan, "Edirne UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş Selimiye Camii, 656 yıldır kesintisiz devam eden yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir marka, bilindiği gibi Kırkpınar'da 2017 yılında 2 bin 199 yağlı güreş yapan pehlivan güreşti. Bu bir dünya rekoru. Kırkpınar'da başpehlivanı olan 1 yıl Türkiye'nin başpehlivanıdır. Üç yıl üst üste başpehlivan olan pehlivan her yıl pehlivanlarımıza taktığımız altın kemerinde ebedi sahibi olur, sonsuza kadar. Şimdi Aziz başkana, altın kemer üç yılda bir vermeye çalışsak, hesapladım belediye olarak iflas edip batıyoruz. Çünkü en çok 3 yılı var. Ama başkanımıza Türk sporunun, Türk futbolunun başpehlivanı olarak altın kemerimizin minyatürünü veriyoruz. Bende Edirne Belediye Başkanı olarak ve Kırkpınar'ın ev sahibi olarak Türk sporunun başpehlivanını vermekten onur ve gurur duyuyorum. Kabul ettiği için de teşekkür ediyorum" dedi.