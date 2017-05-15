Edirne Belediye Başkanı'na yumruk atan saldırgan tutuklandı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a elindeki yumurtayla yumruklu saldırıda bulunan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün 1. Murat Mahallesi'ndeki Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Gürkan'a, selfie yapmak isterken yumrukla saldıran Görkem H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Edirne Adliyesine götürüldü.Görkem H, adliyeye girişinde bir gazetecinin ''Bir şeyler söylemek ister misin?'' sorusuna, ''Çıkışta inşallah uzun uzun konuşacağız'' diye cevap verdi.

Gürkan'a alkışlı karşılama

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

Öte yandan uğradığı yumruklu saldırı sonrası müşahede altında tutulduğu hastaneden belediyeye gelişinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı kalabalık topluluk karşıladı.



Belediye girişinde aralarında CHP milletvekilleri, CHP teşkilatı üyeleri belediye çalışanları ve vatandaşların bulunduğu kalabalık, Gürkan'ın gelişinde alkış ve tezahüratlarda bulundu.