Edirne Belediye Başkanı'na hapis cezası

T24 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’ye, "halı saha ihalesine feşat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan, Belediye Başkanı Sedefçi’nin de katıldığı duruşmada karar verildi. Mahkeme, Sedefçi hakkında, "halı saha ihalesine fesat karıştırmak"tan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verdi.

Hamdi Sedefçi hakkında, belediyeye ait arsanın yap, işlet, devret modeli ile yapılması için düzenlenen ihaleye fesat karıştırmak suçundan dava açılmış, 2009 yılında açılan davada, belediye meclis üyesi bir kişinin, kanunen mümkün olmamasına rağmen, kurduğu şirketle katıldığı ihaleyi aldığı iddia edilmişti.

"Delil olmadığı halde hapis cezası aldım, bu işin yargıtay aşaması var"

Sedefçi, mahkeme sonrası şunları söyledi:

"Mahkemenin kararına saygılıyım. Ben asla suç işlemedim. Benim ihalede bir suçum yok. Bu konuda hiç bir delil de yok. Delil olmadığı halde şu anda mahkemece 4 yıl 2 ay hapse mahkum oldum. Bu kesin bir karar değildir, yargıtay aşaması var. Temyiz aşaması var. Ben de en kısa zamanda temyize gideceğim. Bu dosya Yargıtay’da bozulup, tekrar Edirne’ye gönderilecektir, tekrardan yargılanma süreci başlayacaktır. Benim bu yargılanmamda masum olduğum ortaya çıkacaktır. Berat edeceğime inanıyorum."