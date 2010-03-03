Edirne Belediye Başkanı'na 8 yıl 4 ay hapis

T24 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, ''Su arıtma ve imtiyaz hakkının devri ihalesi ve danışmanlık ihalesine fesat karıştırmak'' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar verildi. Mahkeme, Sedefçi hakkında, ''Su arıtma ve imtiyaz hakkının devri ihalesi ve danışmanlık ihalesine fesat karıştırmak'' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 7 Mart 2008'de başlatılan ''Arasta'' operasyonu sonucu, aralarında Sedefçi'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı. İlk duruşmanın ardından, Sedefçi'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 8 sanık, kefaletle serbest bırakılmıştı.

