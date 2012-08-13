Edirne Belediye Başkanı: Valilikten koruma istedim, evime silah aldım

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, belediye önünde bir iş adamına silahlı saldırıda bulunulmasının ardından saldırganların serbest bırakıldıklarını belirterek, ''Ben şu an korkuyorum, valilikten resmi yazıyla koruma istedim, evime silah aldım'' dedi.

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Edirne Belediyesi Meclis salonunda yaptığı basın toplantısında, 10 gün önce belediye önünde iş adamı Mustafa Altunhan'ın silahla yaralandığı olayı tekrar lanetlediğini söyledi.

Silahlı saldırıya karışanların yargılanmalarının ardından serbest bırakıldıklarını anımsatan Sedefçi, ''Altunhan, Allah korusun topal kalabilirdi, ölebilirdi... Saygı duyuyorum ama yargımız olayın az hasarla atlatıldığı için olayla ilgili kişileri serbest bıraktı. Adamlar piyasada geziyorlar, yargı tarafından, bu tip ahlaksız adamlara (adam bacaktan vurmanın cezası yok) denildi gibi bir şey oldu. Ben şuan korkuyorum, valilikten resmi yazıyla koruma istedim, evime silah aldım'' dedi.

Olayla ilgisi olanlardan birinin verdiği ifadenin de araştırılması için savcılığa başvurduğunu anlatan Sedefçi, şöyle devam etti:

''Bu adamlardan birisi ifade veriyor, ifadesinde beni koruma altına aldığını söylediğini iddia ediliyor. Beni koruyan Allah'tır, halkım var ve kendim varım. Kimse benim korumalığımı yapma hakkını kendinde bulmasın, Allah'ın verdiği bir can bunu da vicdanım rahat bir şekilde verebilirim. Nahoş olaylarla Türkiye gündemine Edirne'nin gelmesini doğru bulmuyorum.

Yargının da bu adamlarla ilgili gereğini yapacağı umudunu taşıyorum. Bu tip insanlar Edirne Belediyesi civarında gezemeyecek, girmelerini yasaklıyorum. Gerekli tedbirlerimizi aldık, başı boş insanlara kenti bırakmayacağız. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum iddiaların araştırılmasını talep de ettim. Son olay, çirkin olay Edirne'de sıkıntı yarattı. Bahar havası yaşanırken, yatırımcı Edirne'ye gelirken adamlar kaçtı gitti, adamları geri getirmeye çalışıyoruz.''

İş adamı Mustafa Altunhan 3 Ağustos günü Bulgar yatırımcı heyetiyle birlikte katılacağı Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'den aldığı randevuya giderken, Edirne Belediyesi önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası sağ bacağına iki kurşun isabet eden Altunhan hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Altunhan'ı silahla yaraladığı iddia edilen Ö.D ve olayla ilgisi olduğu öne sürülen F.D ile R.D çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.