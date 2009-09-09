Edirne Belediye Başkanı hakim karşısında

Edirne’de, belediyenin açtığı spor tesisi ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi hakim karşısına çıktı. Sedefçi savunmasında yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.



Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘sahte resmi belge tanzim etmek’, ‘resmi belgelerde tahrifat’, ‘rüşvet almak’, ‘rüşvet vermek’, ‘görevi kötüye kullanmak’ sbuçlamasıyla tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı CHP’li Hamdi Sedefçi, eski belediye meclisi üyesi CHP’li İbrahim Akmeşe, ihaleyi kazanan şirket yetkilileri Ufuk Atay, İbrahim Sirke, Aytaç Dilci ile İmar İşleri Müdür Vekili Nihan Akdere hakim karşısına çıktı. Sanıklar Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Kader Pajo ile Noter Katibi Sevim İlhan ise duruşmaya katılmadı.



Hamdi Sedefçi duruşmadaki ifadesinde, belediyenin arsasına spor tesisi yapmak üzere karar aldıklarını ve daha sonra burasını ihaleye çıkıldığını söyledi. İhaleye bir firma katıldığını ve evrakı eksiksiz olduğunu belirten Sedefçi, “Bizim aylık kira bedelimiz 100 TL olmasına rağmen tek firma katıldığı için benim teklifim üzerine 200 TL’ye kiraya verdik. İhaleye fazla firma katılması için bedelini düşük tutmuştuk. İhaleyi kazanan şirket ile belediye meclis üyesi İbrahim Akmeşe’nin bir bağının olup olmadığını bilmiyorum. İhale ile ilgili herkesin bilgi alabileceği gibi, meclis üyesi Akmeşe de benden o tarihlerde bilgi almış olabilir. İhale sonrası kira kontratı noter tarafından odama getirilerek imzalattırıldı. Bu sırada Akmeşe’nin dışarıda bekleyip beklemediğini bilmiyorum” dedi.



İhalenin yapıldığı tarihte belediye meclis üyesi olan İbrahim Akmeşe ise mahkemedeki savunmasında, kendisi için bir ihale yasağının olup olmadığını bilmediğini söyledi. İhaleyi kazanan şirket yetkililerinin halı saha işinden anlamaması ve bu konuda kendisinin tecrübesi ve deneyimi olması nedeniyle yardım istediklerini anlatan İbrahim Akmeşe, “Ben 11 yıldır bu işi yaptığım için isteklerini kabul ettim. Şirket ortaklarının talimatı ile çeklerini kullandım. Benim şirketle ilgili yaptığım ayakçılıktır. Ben şirkette sigortalı işçi olarak çalışmaktayım” diye konuştu.



Sanık Aytaç Dilci ise savunmasında İbrahim Akmeşe’nin işleteceği halı sahanın belediye ile noterde yapacağı sözleşme için kendisini kefil olarak götürdüğünü söyleyerek, “Bu nedenle sözleşmeye imza attım” dedi.



Mahkeme sanıklar Ufuk Atay ve Hüseyin Sirke’nin kendilerine savunma için avukat bulmaları ve tanıkların dinlenmesi için yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.



