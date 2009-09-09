Edirne Belediye Başkanı hakim karşısında

Edirne’de, belediyenin açtığı spor tesisi ihalesine fesat
karıştırıldığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Belediye
Başkanı Hamdi Sedefçi hakim karşısına çıktı. Sedefçi savunmasında yöneltilen
suçlamaları kabul etmedi.
Edirne 1'inci Ağır
Ceza Mahkemesi’nde ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘sahte resmi belge tanzim
etmek’, ‘resmi belgelerde tahrifat’, ‘rüşvet almak’, ‘rüşvet vermek’, ‘görevi
kötüye kullanmak’ sbuçlamasıyla tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı CHP’li
Hamdi Sedefçi, eski belediye meclisi üyesi CHP’li İbrahim Akmeşe, ihaleyi
kazanan şirket yetkilileri Ufuk Atay, İbrahim Sirke, Aytaç Dilci ile İmar İşleri
Müdür Vekili Nihan Akdere hakim karşısına çıktı. Sanıklar Belediye Destek
Hizmetleri Müdürü Kader Pajo ile Noter Katibi Sevim İlhan ise duruşmaya
katılmadı.
Hamdi Sedefçi duruşmadaki ifadesinde, belediyenin arsasına
spor tesisi yapmak üzere karar aldıklarını ve daha sonra burasını ihaleye
çıkıldığını söyledi. İhaleye bir firma katıldığını ve evrakı eksiksiz olduğunu
belirten Sedefçi, “Bizim aylık kira bedelimiz 100 TL olmasına rağmen tek firma
katıldığı için benim teklifim üzerine 200 TL’ye kiraya verdik. İhaleye fazla
firma katılması için bedelini düşük tutmuştuk. İhaleyi kazanan şirket ile
belediye meclis üyesi İbrahim Akmeşe’nin bir bağının olup olmadığını bilmiyorum.
İhale ile ilgili herkesin bilgi alabileceği gibi, meclis üyesi Akmeşe de benden
o tarihlerde bilgi almış olabilir. İhale sonrası kira kontratı noter tarafından
odama getirilerek imzalattırıldı. Bu sırada Akmeşe’nin dışarıda bekleyip
beklemediğini bilmiyorum” dedi.
İhalenin yapıldığı tarihte belediye
meclis üyesi olan İbrahim Akmeşe ise mahkemedeki savunmasında, kendisi için bir
ihale yasağının olup olmadığını bilmediğini söyledi. İhaleyi kazanan şirket
yetkililerinin halı saha işinden anlamaması ve bu konuda kendisinin tecrübesi ve
deneyimi olması nedeniyle yardım istediklerini anlatan İbrahim Akmeşe, “Ben 11
yıldır bu işi yaptığım için isteklerini kabul ettim. Şirket ortaklarının
talimatı ile çeklerini kullandım. Benim şirketle ilgili yaptığım ayakçılıktır.
Ben şirkette sigortalı işçi olarak çalışmaktayım” diye konuştu.
Sanık
Aytaç Dilci ise savunmasında İbrahim Akmeşe’nin işleteceği halı sahanın belediye
ile noterde yapacağı sözleşme için kendisini kefil olarak götürdüğünü
söyleyerek, “Bu nedenle sözleşmeye imza attım” dedi.
Mahkeme sanıklar
Ufuk Atay ve Hüseyin Sirke’nin kendilerine savunma için avukat bulmaları ve
tanıkların dinlenmesi için yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.