Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'ı eylül ayına planlayabiliriz

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle henüz yapılmayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Eylül ayında yapılabileceğini söyledi. Bilim Kurulu'na sunulacak görüşlerin iki üniversiteden geldiğini ve üçüncü üniversitenin görüşünün beklendiğini belirten Gürkan, "Bu da geldikten sonra Bilim Kurulu'na hemen ivedilikle sunularak, görüşleri doğrultusunda güreşleri Eylül ayına planlayabiliriz" dedi.

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Encümen Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi. Bu süreçte Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile sık sık görüştüklerini belirten Gürkan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmüş. Temmuz-Ağustos ayında değil de Eylül'de yapılmasına daha sıcak baktığını ifade etmiş. O yüzden federasyon üzerinden yürüyerek üç farklı üniversiteden görüş alarak bu görüşlerin, bakanlık ya da federasyon vasıtasıyla Bilim Kurulu'na sunulması ve oradan da bir rehber niteliğinde bir çalışma yapılması kararını almıştık. Bununla ilgili açıklamalar yaptık ama bir taraftan baktığınızda sadece Türkiye değil sanki bütün dünya bir sürü bağışıklığına doğru yönelim var gibi. Tedbirler yaz nedeniyle her yerde de gevşedi ama vaka sayıları da bir türlü stabilize olmadı. Bin 200 - bin 300'ler civarında gidiyoruz. Pandemi anlamında geleceği göremiyorum. Nasıl bir gelecek bekliyor bizi bunu göremiyorum açıkçası. Biz güreşleri Eylül'den sonraya Ekim'e falan ertelersek, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sanki vakalarda da bir artış olacak. Eğer yapacaksak bunu Eylül ayı içerisinde hatta Eylül'ün ilk 2 haftasında yapmalıyız. Belki de bütün güreşleri peş peşe yapıp bitirmek gerektiğini düşünüyorum. Kendi kişisel kanaatim bu. Eğer ne kadar Eylül sonuna Ekim'e doğru sarkıtırsak da hava sıcaklıkların düşeceği için vaka sayılarının artacağını düşünüyorum ben. Gidişat onu gösteriyor. İki üniversiteden görüş gelmişti. Bir üçüncü üniversitenin görüşü bekleniyordu. Bu da geldikten sonra Bilim Kurulu'na hemen ivedilikle sunularak, bilim kurulunun görüşü doğrultusunda güreşleri Eylül ayına planlayabiliriz."

"Pehlivanlar kampa alınabilir"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan pehlivanların 14 günlük bir kampa alınabileceğini belirten Gürkan, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan pehlivanlara testler yapılacak; negatif çakanlarda kampa alınacak. O kampta 14 gün boyunca odada kapalı kalmayacak pehlivan. Kampa dışarından bir müdahale olmayacak, giriş çıkış yapılmayacak. Bu bin kişi bu kampta bir arada olacak. Antrenmanını yapacak, günlük yaşamını sürdürecek. Tek başına izole bir ortam değil bu. Ama bununla ilgili de net bir şey yok. Yani Bilim Kurulu belki de tamamen serbest bırakacak. O yüzden bunları konuşmak için daha erken" dedi.

Yağlı güreşlerin başka hiçbir spor dalına benzemediğini belirten Gürkan, "Bütün dünyada bir belirsizlik var. Sadece Türkiye'de değil. Hele yağlı güreş gibi pehlivanların nabzının 200'lere çıktığı yoğun temas esnasında bırakın Covid'i başka bir virüs varsa onun bile geçmesi muhtemel. Bizim bunu gözetmemiz gerekiyor. Ben bu süreci şuana kadar doğru yönettiğimizi düşünüyorum. Devletin tüm kademeleriyle birlikte yönetilen bir süreç bu" diye konuştu. (DHA)