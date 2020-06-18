Edirne Belediye Başkanı: Bir aydır sıfır vaka ile gidiyorduk, birkaç gündür yeni vakalar görülmeye başladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'deki Koronavirüs seyrine ilişkin, "Biz bir aydır sıfır vaka ile gidiyorduk. Son birkaç gündür vaka sayıları görülmeye başladı" dedi.

Edirne Belediyesi, Koronavirüs salgınının ilk günlerinde kent merkezindeki trafik ışıklarına koyduğu ‘Evde Kal' ve ‘Eve Git' yazılı etiketleri değiştirdi.

Belediye ekipleri, Türkiye'de başlatılan normalleşme süreci ile birlikte trafik ışıklarına ‘Maske Tak' yazılı uyarı etiketleri yapıştırdı. Ekiplerin çalışmalarını ziyaret eden CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, normalleşme sürecinde maskenin önemine dikkat çekti.

"Edirne'de vaka görülmeye başladı"

Sözcü'den Uğur Akagündüz'ün haberine göre Gürkan, basın mensuplarının Edirne'deki Koronavirüs pozitif vaka sayısını sorması üzerine cevap verirken şöyle konuştu:

"Benim rakam verme yetkim yok. Sağlık Bakanlığı ve Edirne Valisi açıklayabiliyor. Biz bir aydır sıfır vaka ile gidiyorduk. Son birkaç gündür vaka sayıları görülmeye başladı.

Bunların içerisinde şehir dışından gelenler de var ama şehir dışından da gelmiş olsa bu Edirne kayıtlarına giriyor. Ne olur maskelerimizi takalım. Bu endişe verici.

Türkiye'de günlük vaka sayısı yakın zamana kadar 700'yere düşmüştü, bugünlerde bin 500'lere geldi. Demek ki burada bir sorun var. Bunu sadece Edirne'de değil, Türkiye'nin her noktasında görüyoruz.

Sokakta yüz kişi varsa yarısında maske var, yarısında maske yok. Mutlaka maskeyi takmamız gerekiyor."