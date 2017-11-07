Edip Uğur'un istifasının ardından AKP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifasını açıklaması sonrasında AKP’nin belediye başkan adayı olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gösterildi.

Zekai Kafaoğlu kimdir?

1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı Beldesinde doğdu. İlk ve Orta okulu Gökçeyazı’da, lise tahsilini Balıkesir İmam Hatip lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hastaneleri’nde Diş Hekimi olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Diş Hastanesi kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi’nde İl Müfettişliği ile Fazilet Partisi’nde kurucu İl Başkanlığı yaptı. AKP Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve 2 dönem kongre ile geldiği İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AKP Milletvekilli adayı oldu. Çeşitli Sivili Toplum Kuruluşlarında önemli görevler üstlenen Zekai Kafaoğlu, evli ve 3 çocuk babası.



