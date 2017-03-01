Edip Akbayram Grup Yorum'a destek için Çağlayan'da: Türkülerimizden korkuyorlar

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan operasyonda gözaltına alındıkta sonra tutuklanan Grup Yorum üyeleriyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor. Edip Akbayram da davaya destek için katıldı. Akbayram "50 senedir türkü söylüyorum. Bu kadarını görmedim. Türkülerimizden korkuyorlar. Türküleri yasaklayamazlar” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesi bir açıklama yapan avukat Ebru Timtik, Grup Yorum için hazırlanan dosyada hiçbir somut delilin olmadığını belirterek dava sonunda tahliye kararı beklediklerini söyledi.

Duruşmaya Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ve Ferhat Tunç, Edip Akbayram ve Ataol Behramoğlu da destek için katıldı.

45. sanat yılını geride bırakan Edip Akbayram duruşma öncesi “50 senedir türkü söylüyorum. Bu kadarını görmedim. Türkülerimizden korkuyorlar. Türküleri yasaklayamazlar” dedi. Kapıların açılmasının ardından duruşmaya başlandı. İlk olarak sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldı. Ardından da iddianamenin okunmasına geçildi.

97 gündür cezaevindeler

18 Kasım’da Okmeydanı’ndaki İdil Küktür Merkezi’ne yapılan polis operasyonunda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek 96 gündür cezaevinde tutuluyor.