Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı TİKAV ile Anadolu gençlerine yayılıyor 

ANKARA, (DHA) - DÜNYADA 140\'tan fazla ülkede uygulanan ve ülkemizde Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsili altında gerçekleştirilen \'14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı\' Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı Türkiye\'de kapsamını hızla genişletiyor.

İngiltere\'deki üniversitelere kabul edilmede seçim kriteri olan programa Türkiye\'den katılan öğrenci sayısı 2001 yılından bu yana 15 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 18 ilde 90 lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum örgütlerinde yürütülen program kapsamında sadece bu yıl mezun olan öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 20 artışla 197 oldu.

Akfen Holding\'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsili altında The Duke of Edinburgh\'s International Award - Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı Türkiye\'de kapsamını hızla genişletiyor. Toplum Hizmeti, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme ile Macera ve Keşif bölümleriyle gençlere bireysel gelişim eğitimleri sunan programa 2001 yılından bu yana Türkiye\'den katılımcı sayısı 15 bini genci geçti.

Program kapsamında bu yıl üç farklı kategoride 35\'i Bronz, 119\'u Gümüş ve 42\'si Altın olmak üzere toplam 197 katılımcı ödül sertifikasını aldı. Ödül alan öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi.

GENÇLERE ÖDÜLLER GÖRKEMLİ İKİ ETKİNLİKLE VERİLDİ

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı\'nda ödüller hayata geçirilen iki etkinlikle sahiplerine verildi. Bu kapsamda 13\'ncü Altın Ulusal Ödül Töreni 11 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Altın Ödül Törenine, İngiltere İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Neil Floyd, İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Chris Gaunt, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve velileri katıldı.

19\'ncu Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 13 Aralık 2017 tarihinde Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik Merkezi\'de yapıldı. Törende TİKAV ve Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı yöneticilerinin yanı sıra ev sahibi Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Sadi Özata ile Belediye birim görevlileri hazır bulundu.

\"TÜRKİYE\'DE 15 BİN GENCE ULAŞTIK\"

Ödül törenlerinde konuşan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, program kapsamında bugüne kadar 4 binden fazla öğrencinin ödül almaya hak kazandığını belirtti. 2001 yılından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin katılımcıya ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, “Bütün çalışmalarımızı Türkiye\'de özgüveni yüksek gençlerin yetişmesine yönelik şekillendiriyoruz. Bizim için önemli olan gençlerimizin bireysel gelişimlerine destek olmak, öz güven kazanarak sağlıklı bir şekilde kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarını yardımcı olmaktır. Bu kapsamda gençlerimizin örgün eğitimin yanı sıra Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı ve benzeri programlara da devam etmeleri gerekiyorö diye konuştu.

İNGİLTERE\'DE BULUNAN ÜNİVERSİTELERE KABUL EDİLMEDE BAŞLICA KRİTER

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 140\'tan fazla ülkede uygulanan dünyanın öncü gençlik gelişim programlarından biri olarak kabul ediliyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, öz güven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin ödülü almak için Toplumsal Hizmet, Fiziksel Gelişim ve Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve bir Macera ve Keşif Kampına katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin İngiltere\'deki üniversitelere kabul edilmede seçim kriteri olması dikkat çekiyor.

Türkiye\'de 18 ilde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylı, 90 farklı lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum örgütlerinde yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık bin 500 ile 2 bin civarında yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar 4 binden fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı.

FOTOĞRAFLI