Edin Visca, takımdan ayrılmak istediğini Başakşehir yönetimine iletti

Devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan, ancak Başakşehir ligde zor durumda olduğu için takımda kalan Edin Visca, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Visca, yönetime, “Zor günlerde sizi yarı yolda bırakmadım. Şimdi ayrılmam için kolaylık sağlama sırası sizde” mesajını gönderdi.

Fenerbahçe, sezon biter bitmez Edin Visca için transfer girişimlerine başladı. Boşnak yıldız, Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istediğini net bir şekilde Başakşehir Yönetimi’ne iletti. 31 yaşındaki futbolcu, “Benden zor günde kalıp, takıma destek olmamı istediniz. Ben de Başakşehir’i yarı yolda bırakmadım, sonuna kadar mücadele ettim. Üzerime düşen görevi yerine getirdim. Şimdi sıra sizde. Ayrılmam için kolaylık sağlamanızı bekliyorum” dedi.

Şampiyonluğu getiren isim oldu

Edin Visca, 2011 yılından beri Başakşehir formasını giyiyor. Başarılı futbolcu, takımın 1. Lig’e düşüp, geri döndüğü dönemde ayrılmamıştı. Geçen sezonki tarihi şampiyonlukta da en büyük pay sahiplerinden biri, 33 maçta 13 gol atıp 13 asist yapan Visca’ydı. İstanbul ekibinden misyonunu tamamladığını düşünen yıldız hücum oyuncusu artık kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istiyor.