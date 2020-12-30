Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler geçen transfer döneminde de transfer etmek istediği Visca'yı istiyor. Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği iddia edildi.

Skorer’in haberine göre Edin Visca, Başakşehir yönetimine ‘’Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, Başakşehir’e para artı takas teklifinde bulundu.

Habere göre Süper Lig ekiplerinin uzun süredir gözlemlediği Edin Visca’nın Başakşehir’de alınan kötü sonuçların ardından belirttiği transfer talebi gündeme damga vurdu.

Sezon başında 18 yeni transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan kuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, transfer için çalışmalara hız verdi.

Transfer çalışmaları kapsamında geçen transfer döneminde de kadroya dahil edilmesi istenilen Edin Visca için girişimler yeniden başladı.

Edin Visca’nın Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatıldı ancak sarı lacivertli ekip para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk ile arasının açık olduğu belirtilen Visca'nın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği iddia edildi.

Çubuklu formayı giymek istediği geçen dönemlerde de konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren Fenerbahçe'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.