Edin Visca bu sezon kayıp

Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Başakşehir, yeni sezona ise beklentilerin oldukça gerisinde başladı.



İlk üç maçında Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertliler, henüz gol sevinci de yaşamadı.



Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in attığı 65 golün 35'ini kaydeden Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünün ligin ilk üç haftasındaki etkisiz performansı da bunda en büyük etken oldu.