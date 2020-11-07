Edin Dzeko, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyan hiç kimseyi endişeye sevk etmek istemediğini belirten 34 yaşındaki golcü oyuncu, herhangi bir öne çıkan belirtisi olmadığını kaydetti.

Dzeko mesajını, "Birkaç gün boyunca takım arkadaşlarından ayrı kalmak durumundayım ama pazar gününden başlamak üzere aklım ve kalbim onlarla olacak. Haydi çocuklar." ifadeleriyle tamamladı.

Roma Kulübü de Dzeko'nun açıklamalarını, sosyal medya hesabından "Haydi Dzeko" mesajıyla paylaştı.