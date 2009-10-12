Edibe Sözen gitti yerine Hüseyin Çelik geldi

AKP'de kongre sonrası yeni yönetim belirlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kevin Costner da açılımı destekliyor" diyen Edibe Sözen'i yeni yönetim kadrosunun dışında bıraktı.

Yeni yönetim ilk olarak genel görüşme için Meclis takvimini belirleyecek. Erdoğan CHP lideri Deniz Baykal'dan gelecek yanıtın takvim için etkili olacağını söyledi.



NİHAL BENGİSU GEÇEN HAFTA YAZMIŞTI:



Kevin Costner Edibe Sözen'in başını yiyecek



Erdoğan "Süreç için referandumu göze alırız" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da düzeltti.

Başbakan Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenerek, görev dağılımının yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin daha güzel günlere doğru yol aldığını düşündüklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP iktidarı ve AKP kadroları, Türkiye'nin çağdaş, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda kararlı yürüyüşünü devam ettirmektedir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu yeniden şekillendirdik. Oluşumda buna özellikle dikkat ettik. Biraz önce yaptığımız ilk toplantımızda Merkez Yürütme Kurulumuzu da belirleyerek, görev dağılımlarını yaptık. Ekibimizi tazeleyerek, bayrak değişimi yaparak, yolumuza devam ediyoruz.

Ne Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda ne de Merkez Yürütme Kurulu'nda yaptığımız değişiklikler, görevi devreden arkadaşlarımız açısından asla ve asla bir başarısızlık olarak, uzaklaştırma olarak algılanmamalıdır. Eğer böyle bir düşünce olursa, bu arkadaşlarıma çok ciddi bir haksızlık olur. Bu sadece bir görev değişimidir. Bu bayrak yarışında bayrağın bir başka arkadaşımıza devredilmesidir.

Bu bir yenilenme, bir heyecan tazelemedir. Bugünden itibaren tüm teşkilatımızla, tüm kurullarımızla, tüm arkadaşlarımızla, görevdaşlarımızla Türkiye için her zamankinden daha fazla bir azimle çalışmayı sürdüreceğiz."

"Tazeleniyoruz"

Başbakan Erdoğan, her günü yeni bir gün, her sabahı taze bir başlangıç olarak gördüklerini, her gün tazelenerek, yenilenerek Türkiye'yi büyüteceklerini, ülkeyi ve milleti yücelteceklerini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, Merkez Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

"Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Tanıtım ve Medya Başkanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğurlu, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç ve Genel Sekreter İdris Naim Şahin."

Bu arada, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Tanıtım ve Medya Başkanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ilk kez MYK'ya girdi.

Öte yandan, daha önce Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Haluk İpek Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Tanıtım ve Medya Başkanlığını yürüten Edibe Sözen'in yerine Hüseyin Çelik görevlendirildi. Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan'ın yerine ise Salih Kapusuz getirildi.