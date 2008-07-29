Edgar Davids depremi

Tempo24 - Turkcell Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor, transfer bombasını patlattı. Yeşil-Siyahlı kulübün başkanı Serhan Gürkan, Hollandalı süperstar Edgar Davids ile yüzde 99 oranında anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun, form tutmak amacıyla ülkesinin AZ Alkmaar takımında idmanlara çıktığını dile getiren Gürkan, “Futbolcunun kendisiyle ve menacerleriyle yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Rakamlar konusunda da büyük ölçüde anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı.



Dev kulüplerin gediklisi

Daha önce Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, İnter, Tottenham gibi dünyaca ünlü kulüplerin formasını giyen ve 74 kez de Hollanda Milli Takımı’nda görev yapan Edgar Davids’in, en geç cuma gününe kadar sözleşme imzalayacağını açıklayan Başkan Gürkan, “Türkiye’ye onun gibi bir yıldızı getirdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

