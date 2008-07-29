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Spor

Edgar Davids depremi

Kocaelispor başkanı Serhan Gürkan, Hollandalı süperstar Edgar Davids ile yüzde 99 oranında anlaşmaya vardıklarını açıkladı...

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Turkcell Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor, transfer bombasını patlattı. Yeşil-Siyahlı kulübün başkanı Serhan Gürkan, Hollandalı süperstar Edgar Davids ile yüzde 99 oranında anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun, form tutmak amacıyla ülkesinin AZ Alkmaar takımında idmanlara çıktığını dile getiren Gürkan, “Futbolcunun kendisiyle ve menacerleriyle yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Rakamlar konusunda da büyük ölçüde anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı.

Dev kulüplerin gediklisi
Daha önce Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, İnter, Tottenham gibi dünyaca ünlü kulüplerin formasını giyen ve 74 kez de Hollanda Milli Takımı’nda görev yapan Edgar Davids’in, en geç cuma gününe kadar sözleşme imzalayacağını açıklayan Başkan Gürkan, “Türkiye’ye onun gibi bir yıldızı getirdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

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