Fanatik gazetesi yazarlarından Ali Ece, Belçika - Tunus maçını değerlendirdi.

Ece, Belçika - Tunus maçının Dünya Kupası'nın en heyecanlı maçlarından biri olduğunu ifade ederken, maçın yıldızının Belçikalı Eden Hazard olduğunu yazdı.

İşte Ece'nin, Faatik'te yer alan yazısı:

"Belçika, Tunus karşısında şov yaptı ve ilk kez Dünya Kupası’nda bir maçta 5 gol attı. Yıldızlarıyla coşan Avrupa temsilcisinin golleri Eden Hazard (2), Lukaku (2) ve Batshuayi’den, Tunus’un sayıları Bronn ile Khazri’den geldi.



Belçika daha önceki turnuvalardan çok farklı: Birincisi sırf yerli hoca olsun diye takımın başında bu seviye için son kullanma tarihi çoktan geçmiş bir antika yok. İngiltere’de hem oynamış hem de hocalık yapmış İspanyol Martinez de oyuncu kadrosu gibi yeni futbolun hem başarılı uygulayıcısı hem de geliştiricilerinden birisi, üstelik yardımcısı da tam isabet Thierry Henry.



Martinez, Belçika’nın turnuva finallerinde aşil tendonu olan takımın kalanı kadar kaliteli sol bek olmaması sorununu doğru geometriyle kökünden çözdü.



Guardiola’nın dediği gibi...



Kaliteli sol bek yok diye Verthongen’i 4’lünün solunda harcamak yerine 3-4-2-1’de ofansif kanat Carrasco’ya ekstra yer açmayı akıl etti.



Guardiola’nın altını hep çizdiği gibi Belçika’nın savunma biçimi, hücum biçimini belirliyor: Telaşlı ya da sabırla düşük tempoyu karıştıran değil aksine gerçekçi bir akışkan oyun... Ezbere şabloncu ya da kaotik değil ofansif yaratıcılığı maksimum verimli hale getiren bir kolektif bir organizasyon... Hem izlemesi zevkli, hem de verimli...



Günün sorusu



Les Ferdinand’ın yardımcı hocayken Tottenham’ın attığı gol sayısındaki patlamayı da hesaba katalım: Yardımcı hocanızın gol profesörü Thierry Henry olması golcülerinizin maksimum verimle oynaması için şahane tercih değil mi?



Maçın starı



Eden Hazard’ın ayağına değen her top kuyumcunun elindeki elmas gibi parladı. Bu formuyla Belçika’ya çok daha fazlasını hayal ettiren Hazard’ın oyundan alınıp üst turlara saklanması en doğrusu.



Maçın olayı



İlk yarıları genellikle uyku ilaçlarından daha fazla uyku getirme kudretinde olan maçlardan sonra ilk yarıda atılan 4 gol.



Kısa mesaj



Belçika devletinin zamanında Kongo’da yaptıklarından halen iğreniyorum ama tüm onlardan bihaber bu çocukların Belçika formasıyla oynadığı futbolu çok seviyorum."