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Spor

"Eden Hazard sarhoşken hat-trick yaptı"

Hazard'ın Lille'den takım arkadaşı Mavuba, Belçikalı yıldızın vedasını bu sözlerle anlattı

29 Aralık 2016 17:46

Rio Mavuba, Eden Hazard'ın Lille formasıyla Nancy'yi 4-1 yendiği maçta attığı 3 golü, hiç uyumadan ve sarhoş olarak kaydettiğini söyledi. 

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de gösterdiği performansla göz dolduran ve 2011-2012 sezonu sonrasında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tutan Eden Hazard, Londra ekibiyle ikinci Premier Lig şampiyonluğuna koşuyor.

Belçikalı yıldızın Lille'den takım arkadaşı olan Fransız orta saha Rio Mavuba, Hazard'ın transfer olduğu dönemle ilgili bilinmeyen bir hikayeyi The Independent'e verdiği röportajda anlattı.

 

"Kırmızı kart görmeyi planlıyordu, hat-trick yaptı"

 

2011-2012 sezonunun son haftası öncesinde ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen kuzey ekibinde Joe Cole, Dmitri Payet ve Mathieu Debuchy'nin takım arkadaşları Eden Hazard için veda partisi düzenlediğini anlatan Mavuba, ''Hazard'ın Lille ile son maçıydı ve kırmızı kart görmeyi planlamıştı. Maçtan önceki gece hiç uyumadı ve sürekli alkol tüketti. Ama maçta sahaya çıktı ve yarım saat içerisinde hat-trick yaparak bize özel bir adam olduğunu gösterdi.'' dedi.

 

16 dakikada 3 gol

 

Eden Hazard'ın hat-trick ile yıldızlaştığı veda maçında Lille, Nancy'yi 4-1 mağlup etti. Mavuba'nun dediği gibi henüz yarım saat dolmadan hat-trick'ini tamamlayan Belçikalı, 11, 24 ve 27. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak üçlemesini 16 dakika içerisinde tamamladı.

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