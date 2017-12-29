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Spor

Eden Hazard, Chelsea ile sözleşme yenilemeyi reddetti

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Hazard, takımdan ayrılabilir

29 Aralık 2017 16:48

İsmi Real Madrid'le anılan Belçikalı orta saha oyuncusu Eden Hazard, Chelsea'nin yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddetti.

Times gazetesinin haberine göre haftalık 300 bin sterlinlik teklif alan Hazard, bu teklife yanaşmadı. Bu gelişmelerin ardından daha önceden Hazard'a olan hayranlığı açıklayan Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük yaptığı Real Madrid'e çevrildi.

Baba Thierry Hazard, açıklama yaptı

Eden Hazard'ın babası Thierry Hazard, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:
"Eden, Chelsea'nin yeni sözleşme teklifini reddetti. İsmini Real Madrid'le anıyorlar ancak Real Madrid'in bir girişimi henüz olmadı."

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