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Edelman: Sahte darbe belgelerini cemaat bağlantılı biri getirdi!

Edelman, Türkiye'deki görevi sırasında kendisine ulaştırıldığını öne sürdüğü sahte darbe belgelerinin “Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı bir

29 Ocak 2011 02:00

T24 - AKP'nin ilk kez iktidara geldiği 2003 ile 2005 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Eric Edelman, Türkiye'deki görevi sırasında kendisine ulaştırıldığını öne sürdüğü sahte darbe belgelerinin “Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı bir kişi” tarafından getirildiğini iddia etti.

Edelman bu açıklamayı, Balyoz darbe planı iddialarına ilişkin olarak açılan davanın bir numaralı sanığı, eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan ile damadı Prof. Dani Rodrik'e yaptı.

İkisi de Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doğan ve Rodrik, Edelman'ın sözlerini, “Çetin Doğan ve Gerçekler” adıyla yayımladıkları blogda bugün (29 Ocak 2011) duyurdular. 


'Edelman'ın müsaadesiyle aktarıyoruz' 

Pınar Doğan ve Dani Rodrik'in http://cdogangercekler.wordpress.com adresinde yayın yapan bloglarında Edelman'ın iddiasına ilişkin olarak yayımladıkları yazı aynen şöyle:

“Temmuz 2010’daki bir yazımızda 2003-2005 yıllarında A.B.D.’nin Türkiye büyükelçiliğini yapmış bulunan Eric Edelman’ın bize anlattığı ve Türkiye’de (o zamana dek) bilinmeyen bir olayı aktarmıştık. Tekrarlıyoruz:

*Edelman’ın görev yaptığı yıllarda, kendisine AKP hükümeti yanlısı ve Edelman*fla çok iyi geçinmek için çabalayan bir grup tarafından bazı belgeler veriliyor. Bu elyazması fotokopilerin ordu içersinde bir darbe hazırlığına işaret ettiği iddia ediliyor. Edelman, bu belgeleri inceletiyor. Amerikan uzmanların yaptığı çalışma belgelerin gerçek olmadığı sonucuna varıyor. Edelman da kendisine sahte belgeler verilerek orduda gerçek bir darbe hazırlığı varmış izlenimi yaratılmasına çalışıldığı kanaatine varıyor.*h

Bu konuda Edelman bize ek bir bilgi verdi ve (gene kendi müsaadesiyle) bu bilgiyi şimdi aktarıyoruz. Kendisine sahte darbe belgelerini veren Gülen cemaatiyle bağlantılı bir kişi imiş (Edelman*fın sözlerini çarpıtmamak için, İngilizcesini de verelim: *gan individual connected to the Gülen movement*h).

Bu bilgiler Türkiye’de darbe belgesi sahteciliğinin uzun bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Bu sahteciliğin arkasında kimler olabileceğine de bir nebze ışık tutuyor.” 

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