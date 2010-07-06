Edelman: Evet, sahte darbe notları geldi

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Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan, Edelman'la yaptıkları görüşmeyi paylaştı

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ın Eski Büyükelçi Edelman'ın görüşlerine yer verdiği bugünkü (6 Temmuz 2010) yazısı şöyle:Ergenekon soruşturması kapsamında emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı’na ait olduğu iddia edilen ‘Özden Örnek günlükleri’ ve Balyoz davasında aktarılan 2002-2005 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki darbe iddiaları, Washington’dan gelen sürpriz bir sesle yepyeni bir boyut kazandı.O ses, aynı dönemlerde Türkiye’de görev yapan ABD Büyükelçisi Eric Edelman oldu.Washington’da ulaştığımız Edelman, Milliyet’e 2004’te bazı şahısların Ankara’daki Amerikan elçiliğine TSK’da darbe hazırlığıyla ilgili belgeler verdiğini, ancak elçiliğin incelemesi sonucunda belgelerin ‘kaba bir kalpazanlık’ vakası olduğu sonucuna varıldığını anlattı.Böylece Balyoz ve Ergenekon davalarının özünü oluşturan ihbar mektupları ve darbe iddialarının, bu davalara konu olmadan önce ABD elçiliğine servis edildiği ortaya çıktı.Edelman’ın Milliyet’e aktardığı bilgiye göre ABD hükümeti uzmanları, bir Türk ‘kaynak’ tarafından getirilen ve TSK içinde cuntayı anlatan el yazısı ihbar mektubu fotokopisini inceledikten sonra, darbe iddialarının sahte olduğu kanaatine varmış.Edelman, Milliyet’e email aracılığıyla yaptığı açıklamada, “İnsanlar büyükelçiliklerle telefon görüşmesi, sohbet ya da bazen belge olarak çeşitli biçimlerle bilgi paylaşırlar. Hatırladığım kadarıyla İstanbul’daki Haziran 2004 zirvesi sonrasında (NATO zirvesi, A.A.) bir elçilik kaynağı, orduda yanlış davranış olduğunu iddia eden söz konusu belgeyi ulaştırmıştı” dedi.Elyazısı bir mektup fotokopisi şeklindeki belgenin, ‘bir dizi darbe dedikodusunun raporu’ ve ‘TSK içindeki mekanizmaları’ anlattığını belirten Edelman, “Bu bir hükümet ya da AKP kaynağından gelmemişti” dedi.Belgeyi ‘incelenmesi ve değerlendirilmesi’ için elçilik personeline devrettiğini belirten Edelman, “Daha sonra izne ayrıldım. Döndüğümde incelemenin sonuçlarını sordum ve son derece kaba bir kalpazanlık (sahtekârlık) vakası olduğu cevabını aldım” dedi.ABD elçisi, ihbar mektubumda anlatılan olayların Ayışığı, Sarıkız ya da Balyoz gibi davalara konu olan ‘darbe planları’ndan olup olmadığının sorulması üzerine “Ergenekon ya da Balyoz’la bağlantılı olup olmadığını söyleyemem çünkü bu terimleri zaten son yıllarda Türk basınından öğrendim” dedi.Edelman, ajandası ve arşiv notlarının yanında olmadığı gerekçesiyle daha detaylı bilgi vermekten kaçındı.2003-2005 yıllarında Ankara’da görev yapan Edelman’ın bu açıklaması, ilk kez pazar günü Balyoz soruşturmasının ana aktörü sayılan emekli 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın dünyaca ünlü Harvard ekonomi profesörü olan damadı Dani Rodrik’in internet blogunda yer almıştı.Uzun süredir eşi Pınar Doğan’la birlikte kurdukları ‘Çetin Doğan ve Gerçekler’ isimli İnternet blogunda, Balyoz belgelerinin sahte olduğunu kanıtlamaya çalışan Rodrik ailesi, Balyoz davasında yer alan belgelerdeki çelişkiler ve maddi hataların üstüne giderek belgelerin ‘sahte’ olduğu tezini işliyor.Doğan’ın kızı ve damadı, hafta sonu Edelman’ın kendilerine aynı yıllarda Ankara’daki Amerikan elçiliğine TSK içinde darbeyle ilgili belge servisi yapıldığını, ancak Amerikalı uzmanların araştırması sonucunda belgelerin sahte çıktığını anlattığını aktarmıştı.Milliyet’e Rodrik’in iddialarını doğrulayan eski ABD elçisi, ‘gizlilik’ gerekçesiyle detaya girmedi.Bir aralar Ankara’da CHP lideri Deniz Baykal’la ilgili de sahte belgeler de dolaştığını anlatan Edelman, Milliyet’e “Bu tarz olaylar nedeniyle belgeye dayandığı söylenen büyük iddialara kuşkuyla yaklaşıyorum” dedi.Baykal’la ilgili Pentagon antetli ve ‘Top secret’ (Çok gizli) ibralı sahte belgelerde ise Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal adına bazı yurtdışı bankalarına para yatırıldığına dair iç yazışmalar aktarılmış, ancak belgelerin sahte olduğu kısa zamanda ortaya çıkmıştı.