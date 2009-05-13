Edebiyata 'ayıp' davası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü yazar ve şair Guillaume Apollinaire’in kitabının da aralarında bulunduğu 3 eser hakkında müstehcenlik suçlamasıyla dava açtı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sel Yayıncılık’ın Cinsel Kitaplar dizisi kapsamında yayımladığı Ben Mila’nın “Perinin Sarkacı”, Guillaume Apollinaire’in “Genç Bir Don Juan’ın Maceraları”, Fransız P.V.’nin yayıma hazırladığı “Görgülü ve Bilgili Bir Burjuva Kadınının Mektupları” hakkında dava açtı.



Milliyet’ten Miraç Zeynep Özkartal’ın haberine göre, Savcılık, Sel Yayıncılık’ın yayımladığı üç kitap ile Juan Manuel de Prada’nın “Kukular Kitabı” kitapları hakkında soruşturma başlattı.



Soruşturma, TCK’nın müstehcenlik başlıklı 226. maddesine dayandırıldı. Sözkonusu maddenin 7. fıkrası, sanatsal ve edebi değeri olan eserlerin müstehcenlikten yargılanamayacağını belirtiyor.



Kitapların edebi değerine dair bilirkişi değerlendirilmesine başvuruldu ve “Kukular Kitabı” edebi eser olarak kabul edilirken diğer üç kitap hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı ile kitapların çevirmeni İsmail Yerguz yargılanacak.



Bilirkişiye eleştiri



Sancı, bilirkişilerin İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyeleri olduğunu belirterek, “Yayınevi olarak kesinlikle kitapların birilerine sorularak edebi mi, değil mi diye değerlendirilmesine karşıyız. Birilerinin bilirkişi sıfatıyla ‘Edebiyat eseri değildir’ demesiyle dünyaca ünlü şair, yazar Guillaume Apollinaire porno yazarı mı olacak?” dedi.



Sancı; hazırlıkları tamamlanan Monique Ayoun’un “Memelerimin Tarihi” ve Louis Aragon’un “Irene’inki” adlı kitaplarının basımını durdurduğunu açıkladı.



Sel Yayıncılık’ın daha önceki yıllarda yayımladığı “Elma” (Enis Batur), “Pazar Sevişgenleri” (Metin Üstündağ), “Pusudaki Ten” (Mehmet Ergüven) ve “Pamuk Prenses’in Ölümü” (Jeanne Cordelier) adlı kitapları hakkında da müstehcen oldukları gerekçesiyle dava açılmış, kitaplar toplatılmış ve davalar beraatle sonuçlanmıştı.

