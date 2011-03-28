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Dünya

EDEBİYAT FESTİVALİ'NİN ONUR KONUĞU ORHAN PAMUK BRÜKSEL (A.A)

28 Mart 2011 10:47

-EDEBİYAT FESTİVALİ'NİN ONUR KONUĞU ORHAN PAMUK BRÜKSEL (A.A) - 28.03.2011 - Yazar Orhan Pamuk, dünyanın farklı ülkelerinden 100'e yakın yazarı Brüksel'de buluşturan Passa Porta Edebiyat Festivali'nin bu yılki onur konuğu oldu. Festivalin kapanış şöleninde kitaplarını imzalayan ve söyleşiye katılan Pamuk, Türk ve Belçikalı okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı ve eşi Zeynep Ersavcı'nın da katıldığı kapanış şöleninde konuşan Pamuk, ''Brüksel'de Passa Porta Festivali'ne geldim, konuştum. Çok kalabalıktı ve yoğun ilgi vardı. Çok memnun oldum. Masumiyet Müzesi bugünlerde Fransızca ve Hollandaca olarak yayımlandı. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde verdiğim derslerin kitabı da basıldı. Burada bütün kitaplarım hakkında konuştuk. Güzel bir akşam oldu. Türkler de vardı. Gerçekten çok sevindim ve gurur duydum'' dedi. Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Sarayı'nda düzenlenen ve üç günden bu yana süren festivalin kapanış gününde yazar Perihan Mağden de okurlarıyla buluştu.

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