-Eddie Murphy Oscar törenini sunmaktan vazgeçti ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Amerikalı ünlü aktör ve komedyen Eddie Murphy, gelecek yıl şubat ayında yapılacak Oscar ödül törenlerini sunmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Murphy'nin aldığı kararda yakın arkadaşı Brett Ratner'ın ödül töreninin yapımcılığından istifa etmesinin etkili olduğu bildirildi. Ratner, Murphy'in başrolünü oynadığı yeni filminin tanıtımını yaparken eşcinsellerin alınmasına neden olan sözleri nedeniyle eleştirilmiş ve Oscar ödül töreni yapımcılığından istifa etmişti. Oscar'ın yapımcılığını Türkiye'de "Akıl Oyunları" adıyla gösterilen Oscar ödüllü "A Beautiful Mind" filminin yapımcısı Brian Grazer üstlenecek. Ödül törenini kimin sunacağı henüz bilinmiyor.