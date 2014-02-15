Edathy suskunluğunu bozdu



SPD eski milletvekili Sebastian Edathy, “Der Spiegel” dergisine yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma yürütüldüğüne dair önceden bilgilendirildiği ve delilleri yok ettiği suçlamalarını reddetti. “Bana hiç kimse herhangi bir ikazda bulunmadı” diyen Edathy, Hannover Başsavcılığı'nın soruşturma yöntemlerinin de ‘rezilce' olduğunu öne sürdü.

Edathy'nin kısa bir süre önce milletvekilliğinden istifa etmesi ve evi ile ofisine düzenlenen baskında da zarar görmüş bilgisayar donanımının ele geçirilmiş olması, soruşturma hakkında önceden bilgilendirildiği şüphelerini artırmıştı. Edathy'nin konudan eski İçişleri BakanıHans-Peter Friedrich aracılığıyla haberdar olan SPD yönetimi tarafından ikaz edildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

'Avukata danıştım'

Edathy, açıklamasında Kanadalı şirketle ilgili soruşturma başlatıldığına dair basında çıkan haberleri gördüğünü ve bunun üzerine harekete geçtiğini söyledi. “Yıllar önce söz konusu Kanadalı şirketten materyal temin ettiğimi hatırlayınca, ki bunun açık bir şekilde yasal olduğunu düşünüyorum, bir avukata danışma ihtiyacı hissettim” diye konuşan Edathy, avukatının olası bir soruşturma durumunda işbirliğine hazır olduğunu göstermek için çeşitli Alman mercileri ile iletişime geçtiğini de söyledi.

Eski milletvekili, Hannover Başsavcılığı'nın aldığı önlemlerin, kendisini hukuki olarak zora soktuğunu ve suç teşkil eden materyalleri yok ettiği gibi bir intiba oluşturduğunu söyledi. Edathy, bunun masumiyet karinesi ile örtüşmediğini de sözlerine ekledi.

Edathy'nin soruşturmada adı geçen Kanadalı şirketten yaşları 9 ila 13 arasında değişen erkek çocuklarının çıplak olarak görüldüğü fotoğraf ve videolar temin ettiği öne sürülüyor.