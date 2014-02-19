Edathy krizi Federal Meclis'e taşındı



Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy hakkında çocuk pornosu kuşkusuyla başlatılan soruşturmanın sızdırıldığı iddiaları tartışmaya yol açmış, içişleri bakanlığı döneminde soruşturmayla ilgili gizli bilgiyi aktardığı ileri sürülen eski Tarım Bakanı Hans-Peter Friedrich görevinden istifa etmişti.

Başbakan Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel dün konuyu görüşmek üzere Berlin'de, Başbakanlık binasında biraraya geldi. Ancak iki saat süren toplantının ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kriz nedeniyle bir bakanı istifa eden Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, koalisyon ortağı SPD'nin de "bedel ödemesi" gerektiğinde ısrar ediyor. CSU yönetimi, SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın görevinden istifasını talep ediyor.

İddialara göre, SPD lideri Sigmar Gabriel, Edathy hakkındaki suçlamaya ilişkin geçen yılın ekim ayında, dönemin İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich tarafından uyarıldı. Gabriel'in de bu bilgiyi, aralarında Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın da bulunduğu diğer SPD'li yetkililerle paylaştığı ileri sürülüyor.

Komisyonda kimler dinlenecek?

Bugün konuyu ele almak üzere biraraya gelen Federal Meclis İçişleri Komisyonu'na Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partinin kıdemli temsilcilerinden Wolfgang Bosbach başkanlık ediyor.

İçişleri Komisyonu'nda bugün dinlenecek SPD'li yöneticiler arasında genel başkan Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve grup yöneticisi Christine Lambrecht de yer alıyor. Olayda adı geçen Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Jörg Ziercke de Federal Meclis'te bugün komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

Meclis Başkanı'na gönderilen mektubu kim açtı?

İçişleri Komisyonu'nun Yeşiller Partili temsilcisi Irene Mihalic, "yanıt bekleyen sorulardan birini de Federal Meclis Başkanlığı'na gönderilen bir mektubun, kimliği belirsiz üçüncü kişilerce açılmasının oluşturduğunu" söyledi.

Hannover Savcılığı tarafından gönderilen mektubun Meclis Başkanı Norbert Lammert'in eline açılmış ve gecikmeli olarak ulaştığına dikkat çeken Mihalic, "Mektubun hangi ellerde dolaştığının aydınlatılması gerekiyor" dedi. Mihalic, konuyla ilgili olarak Lammert'in yanı sıra parlamento idari direktörü Horst Risse'nin de dinlenmesini talep etti.