-''EDANUR''UN ÖLÜMÜNE İDARİ SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Jandarma Genel Komutanlığı, önceki gün Safranbolu'da, 4 yaşındaki Edanur Avcı'nın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirdi. Komutanlığın açıklamasında, üzücü olayın ilk belirlemelere göre ateşli silah yaralanması neticesinde meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Olayın, adli soruşturması Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı, idari soruşturması Komutanlığımız tarafından yapılmaktadır. Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden kızımız Edanur'a Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.''