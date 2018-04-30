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Edanur, evde ders çalışırken yıldırım düşmesiyle yaralandı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evinde bilgisayarda ders çalışan Edanur Hoplar (16), elektrik akımına kapılarak yaralandı

30 Nisan 2018 15:54

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evinde bilgisayarda ders çalışan Edanur Hoplar (16), elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi\'nde Cengiz Hoplar\'a ait evde meydana geldi. Hoplar\'a ait evin yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evdeki elektronik eşyalar ve bağlı bulundukları prizler etkilendi. Bu sırada evde bilgisayarda ders çalışan Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar, elektrik akımı nedeniyle yaralandı. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Edanur Hoplar, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Hoplar\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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