Eda Tuğsuz Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar cirit atma elemelerinde mücadele eden Eda Tuğsuz, 63.87 metrelik atışıyla finale kalmaya hak kazandı.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar cirit atma elemelerinde sahaya çıkan Eda Tuğsuz, 63.87'lik atışıyla final barajını geçmeyi başardı.

Eurosport'un haberine göre; istikrarlı bir sezon geçiren ve 61.21 metrelik derecesiyle sezonun en iyi üçüncü atışına sahip olan 20 yaşındaki spocu, ikinci eleme serisinde dördüncü sırayı alarak adını finale yazdırdı.

İlk hakkında 62.13 metre atan milli sporcu, ikinci akkında 61.51 metrelik atış yaptı. Son hakkında 63.87 metre atan ve 63.50 metrelik final barajını aşan Eda Tuğsuz rakiplerinin son atışlarını beklemeden doğrudan finale kaldı. Çinli Huihui Lyu 67.59 metrelik atışıyla ikinci eleme serisinde ilk sırayı aldı.

Eda Tuğsuz'un madalya mücadelesi vereceği kadınlar cirit atma finali 8 Ağustos Salı günü TSİ 21:20'de başlayacak.