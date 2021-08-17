Eda Nur Kaplan soruşturmasında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanan otel işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan otel işletmecisi Mehmet A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde camdan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesinde otel odasında bulundan Aşkın K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eda Nur'a cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yusuf G.'nin arkadaşı otel işletmecisi Mehmet A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet A., savcılıkta verdiği ifadesinde, Eda Nur Kaplan'ı Yusuf G.'nin aracılığıyla tanıdığını anlatarak, "Eda Nur ve Yusuf gittiğimiz mekândan ayrıldı. Önce nereye gittiklerini sormadım, daha sonra arayınca benim otelime gittiklerini öğrendim, ben de gittim. Sabaha karşı 04:00 sıralarında resepsiyonda beklerken Eda Nur geldi. Odaya çıktık, birliktelik yaşadık. Bir süre sonra odaya arkadaşlarım G. ve Aşkın K. geldi" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mehmet A., şöyle devam etti:

“Aşkın odadan ayrıldıktan sonra Eda Nur eve gitmek istediğini söyledi ve benden telefonumu istedi. Ablasını aradı ben de Eda Nur için taksi çağırdım, olay tarihinde hepimiz alkol almıştık. Aradan zaman geçince Yusuf beni aradı ve Eda Nur'un otelde olup olmadığını sordu. Ben de kendisine otelden ayrıldığını söyledim. Hakkımda şikâyet olduğunu öğrenince emniyete ifade vermeye gittim. “