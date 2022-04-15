Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sanıklara istenen ceza belli oldu

Ankara'da geçen sene yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a 'nitelikli cinsel saldırı'da bulundukları iddiasıyla tutuklanan iki sanığın, 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun Kaplan'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiklerini belirterek, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 102/3-a maddesi uyarınca 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Söz alan müşteki avukatları, mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Ardıçoğlu, savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Ardıçoğlu, "Dosyada hiçbir şey yokken tutukluyum. O kadar rapor sunuldu, en azından raporların birinde aleyhe bir şey olabilirdi ancak yok. Sosyal medya üzerinden bu duruma geldik, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Güzelyurt da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.