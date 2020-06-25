Eda Demirci'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı: İsmail Küçükkaya beni arayıp, "Kızına öyle bir iftira atarım ki 40 yıl Samsun’da gezemez" diye tehdit etti

FOX TV haber sunucusu, gazeteci İsmail Küçükkaya ile eski eşi Eda Demirci’nin boşanma davası kapsamında tanık olarak ifade veren kayınvalide Ayla Demirci de, kızının şiddet gördüğünü iddia etti. Anne Demirci boşanma aşamasında verdiği ifadede, “İsmail’le telefonda konuşurken kızım ‘Anne beni dövüyor, dayanamıyorum artık, kurtar’ diye bağırıyordu. İsmail, 45 gün içinde Eda’ya üç kez şiddet uyguladı. Hatta şiddet düğün günü başladı. Beni arayıp 'Eda'ya öyle bir iftira atarım ki 40 yıl Samsun'da gezemez hale gelir' diye tehditte bulundu” iddialarında bulundu

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, geçen günlerde Küçükkaya'nın evlilikleri boyunca kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını anlatmış, itirafları günlerce kamuoyunu meşgul etmişti. Demirci'nin annesi Ayla Demirci'nin çiftin boşanma davaları kapsamında tanık olarak verdiği ifadeye Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç ulaştı. Söz konusu habere göre anne Ayla Demirci ifadesinde şunları kaydetti:

Kızım Mart 2018'de İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördü. İsmail beni aradı, "Kızın benim evimde bana bağırıyor" dedi. Bu sırada da Eda, "Anne beni dövüyor. Beni kurtar" diye arkadan bağırıyordu. Olay da şöyle gelişmiş: İsmail'in telefonuna 'Arayayım mı?' diye bir mesaj geliyor, bunun üzerine Eda da telefonunu İsmail'e uzatıyor. İsmail de bir panik halinde telefonu alıp bir şeyler siliyor ve taraflar arasında bu şekilde kavga ortaya çıkıyor. Yaşanan şiddet olayından sonra İsmail bana telefonda Eda'nın ağzını kapattığını ve dışarıdan gözükmesin diye kütüphaneye doğru sürüklediğini anlattı.

"Yüzüne yumruk atmış"

Aynı ay içerisinde yine kızımı aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Kızım konuşamayacağını söyleyince bu kez İsmail'i aradım. İsmail'le görüşürken arkadan Eda, "Anne gelin beni kurtarın. Dayanamıyorum" diyordu. Eda, İsmail'in kendisini sıkarak ve hırpalayarak götürdüğünü, tırnaklarının koluna geçtiğini söyledi.

İsmail, kızıma Mersin'de de şiddet uyguladı. Burada, Eda'nın yüzüne yumruk atmış ve Eda da kendi yüzüne soğuk kola şişesi koymuş. İsmail, "Ben ünlü olmasam yüzünü gözünü patlatırdım" demiş. Eda bana 45 gün içerisinde üç kez şiddete maruz kaldığını söyledi.

"Annesi bile onu yalanladı"

İstanbul'da bulunduğum günlerde İsmail bana "Eda, annemi evden kovdu" dedi. Bunun üzerine Eda, İsmail'in annesi Halise Küçükkaya'yı arayıp "Sizi evden mi kovdum?" diye sordu. Bunun üzerine anne Küçükkaya, "Ben Allah'a hesap vereceğim. Böyle bir şey olmadı" dedi.

"Kızıma, 'Aynısını yaparsan öldürürüm seni' demiş"

Eda, bir gün İsmail'e "Senin kadınlarla görüştüğün gibi ben de erkeklerle görüşsem ne yaparsın?" diye sormuş, İsmail ona, "Aynısını yaparsan öldürürüm seni" demiş. İsmail, evliliğin verdiği sorumlulukları kaldıramadı.

"Eda'ya öyle bir iftira atarım ki 40 yıl Samsun'da gezemez"

Bir gün İsmail beni aradı. Eda'nın sosyal medyadaki 'Ya siyah ol, ya beyaz ol, gri olma' paylaşımını üzerine alınmış. "Eda'ya öyle bir iftira atarım ki 40 yıl Samsun'da gezemez hale gelir" diye tehditte bulundu.

"Kızıma karşı duyarsızdı"

Bir keresinde İsmail, İstanbul'a gelmemi istedi. Ben de gittim. Eda'nın çok zayıfladığını, 9 kilo verdiğini gördüm. İsmail'e sorduğumda "Güzel kız, yeniden kilo alır" dedi. İsmail'i duyarsız gördüm.

"Düğün günü Eda'ya 'Defol' diye bağırdı"

9 Temmuz 2016'daki düğün günlerinde İsmail kızıma bağırıp çağırdı. Diğer kızım, Eda'nın kötü olduğunu söyledi. Kız kardeşimle Eda'nın odasına gittik. Perişan haldeydi ve bize "Bu iş bitti" dedi. Eda, kuaförün yetişemeyeceğini söylemiş, bunun üzerine İsmail ona 'Defol, defol' diye bağırmış. Biz Eda'yı sakinleştirdik ve bunun düğün stresi olabileceğini düşündük.